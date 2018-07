In der malerischen Altstadt von Weinheim sind zu Kerwezeiten Zigtausende von Besuchern unterwegs. Im Hintergrund ist die Burgruine Windeck zu sehen. Foto: Kreutzer

Weinheim. (wei) Laut Eigenwerbung ist die Weinheimer Altstadtkerwe das größte Sommervolksfest an der Bergstraße. In diesem Jahr findet es vom Freitag, 10. August, bis einschließlich Montag, 13. August, statt.

Das Programm ist eine Mischung zwischen Brauchtum und Straßenparty: Das Riesenrad dreht sich zwischen alten Wehrtürmen und fast auf Augenhöhe mit den beiden Burgen.

Der Oberbürgermeister eröffnet die Kerwe in Odenwälder Tracht vom Balkon des Alten Rathauses aus, bevor er mit seinem Gefolge zum Langen Tisch vorm Kerwehaus zieht. Der Schlosspark ist am Samstagabend ein Ort der "1000 Lichter", am Kerwemontag drudeln selbst gebastelte Schiffchen der Weinheimer Kinder bei der "Gerberbachregatta" übers Bächlein.

Während der Kerwetage wird die Polizei verstärkt Präsenz zeigen. Foto: Kreutzer

Auch in puncto Sicherheit sei man gut aufgestellt, sagt Weinheims Ordnungsamtsleiter Markus Böhm. Die Ordnungs- und Sicherheitskräfte von Feuerwehr, Polizei, Stadt und Deutschem Roten Kreuz würden dafür sorgen, dass die Kerwegäste so sicher wie möglich feiern können. Das ist auch das Fazit des obligatorischen Treffens der Sicherheits- und Ordnungskräfte, das regelmäßig vor der Kerwe stattfindet.

Feuerwehrkommandant Sven Lillig verwies dabei auf ein überarbeitetes Sicherheitskonzept, das die größten Engstellen im Stadtgebiet vermeiden hilft und auch Rückzugsmöglichkeiten bietet.

Aus diesem Grund wird zum Beispiel immer der hintere Schlosshof freigehalten und nicht mit weiteren Ständen belegt. Auch das Parken ist an den Kerwetagen dort untersagt. Am Kerweeingangsbereich in der Roten Turmstraße werde ein stabiles Fahrzeug geparkt, um unkontrolliertes Einfahren zu verhindern.

Die "Sicherheitspartner" würden über die Kerwe wieder eine Einsatzzentrale im Alten Rathaus am Marktplatz beziehen, um schnell vor Ort zu sein, betont Böhm. Es könne auch zu Kontrollen von Taschen und mitgeführten Gegenständen kommen, kündigt er an.

Marktmeister Stefan Grabinger hat aber auch die Betreiber der Straußwirtschaften, Stände und Fahrgeschäfte sensibilisiert. Bei jeder auffälligen Szene könnten sie sofort mit den Sicherheitskräften in Kontakt treten. Während des Kerweaufbaus und auch während der "tollen Tage" würden sich Ordnungsamt und Feuerwehr auch in der Altstadt immer wieder vergewissern, dass Rettungsgassen freigehalten werden.

Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Weinheim, wird wieder eine Sanitätsstation in der evangelischen Stadtkirche in der Hauptstraße 127 einrichten - und zwar jeweils bis in die Nacht, um schnell vor Ort sein zu können. Das DRK ist mobil auch über die Handynummer 0162/2750174 erreichbar. Aber bei Notfällen sei es ratsam, die Notrufnummern 110 oder 112 zu wählen. Die Sicherheitskräfte würden immer über die Notruf-Leitstelle informiert.

"Deshalb immer die 112 wählen, auch wenn man in der Nähe des Rathauses ist", rät Sven Lillig. Auch die kommunalen Ordnungskräfte und die Polizei sind im Kerwegeschehen präsent. Bei Notrufen gilt hier ebenfalls die 110, bei sonstigen Informationen an das Weinheimer Polizeirevier ist auch die 06201/10030 rund um die Uhr geschaltet.

Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes stehen in engem Kontakt zu den Betreibern von Straußwirtschaften und Gaststätten und drängen auf die strikte Einhaltung der Jugendschutzvorschriften. Unangekündigte Kontrollen werde es ebenso geben, betont Markus Böhm.