Von Philipp Weber

Weinheim. Er habe alles versucht, um den Eklat zu vermeiden, beteuert Holger Haring. Weinheims CDU-Vorsitzender hatte im Vorfeld der Kandidatennominierung für die Gemeinderatswahl zwei Vorstandssitzungen anberaumt und viele Einzelgespräche geführt. "Wir haben die Wahlliste im Konsens aufgestellt. Aber wenn am Nominierungstag die Emotionen hochkochen, kann man als Vorsitzender wenig tun", sagt er im RNZ-Gespräch.

Denn als sich die CDU-Mitglieder aus der Weinheimer Kernstadt und den eingemeindeten Ortsteilen vergangene Woche in einem Landgasthof trafen, endete die parteiinterne Abstimmung mit zwei Paukenschlägen. Die Christdemokraten verweigerten Stadtrat Sascha Pröhl und dem Vorsitzenden des Weinheimer Ortsverbands (Kernstadt), Hans-Peter Masuch, mehrheitlich die Zustimmung. Beide gelten als Wortführer des Kernstadt-Verbands, der deutlich konservativer auftritt als die Verbände aus den Ortsteilen. Neben Partei- und Fraktionsvorsitzendem Haring saß Weinheims designierter OB Manuel Just auf dem Podium. Er kandidiert bei den Kommunalwahlen 2019 - auf der Kreistagswahlliste der CDU.

Angesichts des peinlichen Eklats drängen sich Erinnerungen auf: Bereits im Vorfeld der Kommunalwahl 2014 hatte es gekracht in der CDU Weinheim. Mit Elke König, damals leitende Ärztin in der Weinheimer GRN-Klinik, sowie Ex-Schulleiterin Christina Eitenmüller flogen zwei amtierende Stadträtinnen und Stimmenköniginnen von der Liste. Beide hatten politisch eher die Mitte der Gesellschaft angesprochen. Und beide schlossen sich nach ihrer Niederlage der Konkurrenz an. Sie zogen 2014 für die bürgerlich-konservative "Weinheimer Liste" in den Gemeinderat ein. Von der sie sich 2015 wieder verabschiedeten - nach Streitigkeiten.

Er wisse nicht, ob die Nominierungsrunde für die Wahl 2019 die Retourkutsche für 2014 war, so CDU-Vorsitzender Haring: "Es wäre unverständlich, nach fünf Jahren immer noch Rachegelüste zu hegen." Zumal der parteiinterne Konsens nun auch 2019 infrage steht. Umso mehr bemüht man sich um Schadensbegrenzung: Die CDU soll am Dienstag, 19. März, erneut zusammentreten. Dann soll die Wahlliste "von unten" aufgefüllt werden. Heißt: Die zuletzt bestätigten Kandidaten rücken jeweils nach oben, an die Stellen der nicht-gewählten Masuch und Pröhl (Plätze drei und vier). Einen Rückzug weiterer Kandidaten aus dem konservativen Lager konnte Haring verhindern.

"Die letzte Nominierungsrunde war nicht die Revanche für 2014. Das Ergebnis spiegelt eher die Ereignisse in den letzten fünf Jahre wider", so Uwe Beuchle (CDU Lützelsachsen). Wenn das nächste Treffen ohne weiteren Showdown abläuft, gehe die CDU gut aufgestellt in die Wahlen, fügt er hinzu: "Die verbleibenden Akteure haben das Know-how, um sich positiv für Weinheim einzubringen."

Tatsächlich war auch nach 2014 keine Ruhe eingekehrt. So zog sich der damalige Parteichef Roger Schäfer 2015 vom Vorsitz des CDU-Kernstadtverbands zurück (zugunsten Masuchs). 2016 gab der eher liberale und gegenüber Flüchtlingen offene Schäfer den Vorsitz des Gesamtstadtverbands auf. Da half es nichts, dass sich die CDU-Verbände aus den Ortsteilen hinter ihn stellten, die "Störfeuer" aus dem Kernstadtverband geißelten und eine Politik aus der "Mitte der Gesellschaft" forderten.

Erst 2018 übernahm Fraktionschef Haring das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden. Wobei es auch im Verlauf der damaligen Sitzung heiß herging. Eine verspätete Folge: Unternehmer und Flüchtlingshelfer Dirk Ahlheim tauschte die CDU zuletzt gegen die Freien Wähler ein.

Alt-Christdemokrat Heinrich Bohsem sieht in der Abwahl von Pröhl und Masuch ein Signal seitens der Basis: "Viele fanden, dass es genug ist." Das betreffe auch die Kernstadt: "Die Stimmen aus den Ortsteilen hätten wohl nicht ausgereicht."