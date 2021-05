Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Walter Metz hat lange aktiv Fußball gespielt – der Begriff Kondition ist für den Finanzvorstand der Weinheimer Lebenshilfe also kein Fremdwort. Und so schiebt er den Rollstuhl mit Pascal Schotten zunächst ganz locker den Weg entlang. Bei der ersten leichten Steigung kommt Metz bei strahlendem Sonnenschein dann doch ins Schwitzen. "Das strengt schon ein bisschen an, ist aber machbar", lächelt der Hemsbacher.

Auf seine Kraftreserven muss er nicht zurückgreifen – der neu ausgewiesene, behindertengerechte, rund 3,75 Kilometer lange Wanderweg durch den Schlosspark und den angrenzenden Exotenwald ist "zu Fuß und mit Rolli" gut zu bewältigen, wie Weinheims Pressesprecher, Roland Kern, betont. Oberbürgermeister Manuel Just, selbst passionierter Wanderer, hat sich den Freitagmittag extra freigehalten und nimmt die inoffizielle Eröffnung persönlich vor.

"Wandern darf kein Privileg für Menschen sein, die gut zu Fuß sind", sagt Just. In der Pandemie der zurückliegenden Monate habe man deutlich gespürt, wie wichtig ein individuelles Freizeitangebot in der Natur ist. Ein barrierefreier Weg sei nicht nur für behinderte Menschen wichtig, sondern auch für Ältere, die nicht mehr so gut zu Fuß seien.

Bei der Konzeption hat sich Weinheims Umwelt- und Naturschutzbeauftragter Roland Robra an der DIN-Norm für barrierefreie Wege orientiert. Darin ist festgelegt, dass die Wege nicht mehr als sechs Prozent Steigung und nicht mehr als 2,5 Prozent Querneigung aufweisen dürfen. Zudem müssen sie mindestens 1,20 Meter breit sein.

Ein Team der Lebenshilfe unter anderem mit dem Vorsitzenden Oliver Kümmerle, Geschäftsführer Oliver Andres und Finanzvorstand Walter Metz testet die Strecke zusammen mit Pascal Schotten und Hans-Peter Kohl, die beide im Rollstuhl sitzen, am Freitag auf Herz und Nieren. Und nach der rund anderthalb Stunden dauernden Wanderung gehen die Daumen verbal nach oben. "Eine tolle Sache", lobt Geschäftsführer Andres. Auch Pascal Schotten hat im Rollstuhl sichtlich Spaß am Spaziergang durch die Natur, vorbei an den mächtigen Mammutbäumen, die im Exotenwald bestaunt werden können.

Der barrierefreie Weinheimer Wanderweg beginnt an den Behinderten-Parkplätzen am Schlosspark. Er führt dann durch die sehenswerte Anlage bis zu einem Ausgang, an dem die Bordsteine abgesenkt sind, und geht weiter in den flacheren Teil des Exotenwaldes über.

Dass diese Strecke so gut begehbar ist, hat man übrigens Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim zu verdanken, der 1872 damit begonnen hat, den Exotenwald anzulegen. Damit er mit seiner Kutsche nicht im Morast stecken bleibt, ließ der Freiherr besagten Weg befestigen. Davon profitieren nun unter anderem behinderte Menschen.

Info: Weitere Infos auf dem Wanderportal Komoot und auf www.weinheim.de/tourismus.