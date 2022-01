Von Günther Grosch

Weinheim. Im Nachhinein erwies sich der technisch bedingte "Filmriss" des ursprünglich vorgesehenen französischen Streifens "Und wenn wir alle zusammenziehen?" als Glücksfall. Der von Kinobetreiber Alfred Speiser "aus der Not heraus" stattdessen zur Verfügung gestellte Spielfilm "Ich bin dein Mensch" erwies sich keineswegs nur als Lückenbüßer, sondern als Volltreffer. Im Juli wurde die im Wettbewerb der 71. Internationalen Filmfestspiele in Berlin angetretene Romantikkomödie mit Science Fiction Elementen mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.

Mit Maren Eggert als bester weiblicher Hauptdarstellerin in der Rolle der Wissenschaftlerin Alma sowie Maria Schrader, die gemeinsam mit Jan Schomburg für das "beste Drehbuch" verantwortlich zeichnete und für die "beste Regie" ausgezeichnet wurde, räumte der Film außerdem noch drei weitere Hauptpreise ab. Darüber hinaus hat der Streifen gute Chancen bei der Oscarverleihung als bester ausländischer Film ins Rennen zu gehen, denn er hat es auf die Liste der 15 besten Filme geschafft.

Waren erleichtert: Felizitas Naziri (v.l.) Marlies Brinkmann und Ute Schleh. Foto: Kreutzer

Der Schreck und die Not waren bei Marlies Brinkmann und Felizitas Naziri vom Förderverein "Leben mit Demenz Weinheim" sowie Ute Schleh vom städtischen Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren groß, als Alfred Speiser ihnen eröffnete, dass der eigentlich vorgesehene Film bereits defekt geliefert worden und nicht abspielbar ist. Immerhin hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits gut zwei Dutzend Frauen und Männer im Foyer des "Modernen Theaters" eingefunden.

Doch Alfred Speiser wäre nicht Alfred Speiser, hätte er "für den Fall solcher Fälle" nicht immer noch eine Ersatzlösung in der Hinterhand. So auch mit "Ich bin dein Mensch", der ein futuristisches Thema – die "Liebe als Experiment" zwischen einem Menschen und einem humanoiden Roboter – zum Inhalt hat. Nach dreiwöchiger "Beziehung" mit dem auf ihre Bedürfnisse programmierten Roboter Tom (Dan Stevens) sollte Wissenschaftlerin Alma ein Gutachten anfertigen, das im Auftrag von Politik und Gesellschaft über die mögliche Zulassung solcher "Partnerschaftsroboter" Hilfestellung leisten soll.

Um das Meinungsbild der Besucher vorwegzunehmen: Der Film überzeugte die gut drei Dutzend Kinogänger nicht nur durch seine Darsteller. Er regte sie wie erhofft auch zu das Thema vertiefenden Gesprächen und kontroversen Diskussionen an.

Seit dem Jahr 2014 ist die Stadt Weinheim Partner und in der Zweiburgenstadt Mitausrichter des alljährlichen "Europäischen Filmfestivals der Generationen". Einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass man vor allem die ältere Generation wieder ins Kino holen und damit verbunden zum "Spaß haben und zur Kommunikation animieren will", so Ute Schleh.

Mit "Ich bin dein Mensch" habe man auf Empfehlung von Kinobetreiber Alfred Speiser "aus der Not heraus und auch nicht ganz freiwillig", unter dem Stichwort "Künstliche Intelligenz" nun einen "Blick in eine vielleicht gar nicht allzu ferne Zukunft" gewagt.

Marlies Brinkmann, Zweite Vorsitzende des Fördervereins "Leben mit Demenz Weinheim", verwies auf die Zwecke und Ziele des Vereins. Der aus dem "Förderverein Alzheimer" hervorgegangene Verein wolle Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen unterstützen und die immer noch weitgehend von Tabus behaftete Krankheit Demenz ohne Vorurteile in den Mittelpunkt der Gesellschaft holen.

"Vergangenheit hat immer auch eine Zukunft", so Brinkmann mit Verweis auf die gesellschaftspolitische Bedeutung des Themas. Ziel sei es, mit Hilfe von Gesprächsgruppen, der Schulung von Demenzpaten, Vorträgen und persönlicher Beratung tätig und unterwegs zu sein und damit das Wissen über Demenz zu verbreitern und die Stadtgesellschaft für die Situation der Betroffenen zu sensibilisieren.