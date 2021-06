Von Julia Scholz

Heidelberg/Dossenheim. Kann man eine Fünfjährige für eine mehrstündige Wanderung begeistern? Wir machen an einem Samstag den Test und wählen eine Strecke entlang der Bergstraße von rund sechs Kilometern, die als "leicht" kategorisiert und mit einer Dauer von zwei Stunden angesetzt ist – allerdings ohne Pausen und ohne Kleinkind.

Vom Wanderparkplatz Schauenburg starten wir auf dem "Blütenweg". Eingangs hat der Geo-Naturpark Neckartal-Odenwald eine Schautafel mit heimischen Vogelarten aufgestellt. Mit dem nun geschulten Blick machen wir Baumfalke, Schwarzspecht und Neuntöter aus – Vogelraten als nette Beschäftigung für Kinder unterwegs.

Das Wegezeichen, ein gelbes großes "B", findet sich bald an einen Pfosten. Die Aufkleber weisen die Strecke recht durchgängig aus – also Ausschau danach halten, auch das macht Kindern Spaß und weckt den Entdeckergeist! Der Weg verläuft zunächst recht eben und macht seinem Namen alle Ehre: Es duftet, grünt und blüht ringsum. Schon ist man inmitten der Weinberge unterwegs. Steile Rebhänge mit ihren typischen Trockenmauern links und rechts des Weges prägen das Landschaftsbild.

Wir entdecken und bestimmen Wildblumen und pflücken einige vorsichtig, eine Kinderhand voll Blumen für den Strauß auf dem Küchentisch. Aber Achtung: keine geschützten Arten pflücken und dabei nicht zu viel Zeit vertrödeln. Denn die braucht man auch, um die grandiose Aussicht in die Rheinebene zu genießen.

Wenig später zeigt sich erstmals unser Etappenziel, die Strahlenburg, die ab circa 1235 durch Conrad von Strahlenberg erbaut wurde. Die Burg im Blick, erklärt sich der Weg hier wie von selbst. Nach den Serpentinen hinab und einem wieder steilen Anstieg auf befestigtem Weg ist an einer Waldwegkreuzung Achtung geboten: Soweit wir es – nicht – gesehen haben, fehlt hier eine Wegmarkierung. Es geht links entlang, vorbei am liebevoll von Privatpersonen eingerichteten Barfuß-Pfad. Eine Sitzbank, um das Schuhwerk abzustreifen, steht bereit – und Ausprobieren lohnt sich. Wer weiß schon, wie es sich anfühlt, barfuß über Tannenzapfen, Geäst, Sand oder Schafwolle zu gehen?

Nur ein kurzes Wegstück weiter liegt unter uns Schriesheim und schnell ist die Burgruine erreicht. Hier gibt es eine Einkehrmöglichkeit, den Burggasthof Strahlenburg. Beim Parkplatz vor der Burg geht es neben der hölzernen Landkarte rechts hoch weiter auf den Rückweg. Hier fehlen die Blütenweg-/Burgensteig-Wegzeichen. Nicht irritieren lassen und hoch steigen. Keine 100 Meter entfernt bietet sich ein lauschiges Plätzchen mit Sitzgelegenheit für die Vesperpause – mit tollem Ausblick auf die Burg und die Rheinebene.

Nette Abwechslung nicht nur für Kinder: der Barfußpfad.

Gestärkt geht es weiter am Rand des Weinbergs hinauf, bis links das Liederkranz-Denkmal zu sehen ist, hier rechts abbiegen auf den befestigten ebenen Weg am Weinberg. Ab jetzt heißt es, auf dem Burgensteig nach den neuen Wegzeichen Ausschau halten: ein weißes Quadrat mit hellblauer Burgturm-Silhouette. Um die Wandermoral nicht absinken zu lassen, besser strammen Schrittes vorwärts, bis einen das Blätterdach des Waldweges verschluckt. Weiter geht’s eben an einer Schutzhütte vorbei über erdig-sandigen Waldboden.

Langsam klagt der kleine Wanderkompagnon über schmerzende Füße. Der tröstende Hinweis, dass gut Dreiviertel der Strecke schon geschafft seien, und drei Gummibärchen geben Antrieb für das letzte Wegstück. Nach einem Anstieg auf einem schmalen Waldweg und einem kleinen Stück abwärts endet der Pfad am Graben der Schauenburg. Bei diesem Anblick ist die Müdigkeit schnell verflogen. "Boah – bombastisch", ruft die Tochter. Schon wird die Holzbrücke überquert und das labyrinthartige Burggelände erkundet. Die kleine "Burgherrin" ernennt uns flugs zu Knecht und Dienerin.

Die Gemeinde und der Heimatverein haben auf dem Gelände Tafeln aufgestellt mit wissenswerten Informationen über architektonische Elemente der Burg und die Historie. Ein letzter Blick schweift in die Ferne der Rheinebene und links über die aus den Wäldern ragenden Porphyrfelsen der Steinbrechergemeinde. Dann geht es zurück, hinunter zum Wanderparkplatz.

Strecke: Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz Schauenburg bei Dossenheim. Die Rundtour an der Bergstraße kombiniert Teilstrecken zweier Fernwanderwege, den Blütenweg durch die Weinberge von Dossenheim zur Schriesheimer Strahlenburg auf halber Wegstrecke und oberhalb über den Burgensteig durch den Wald zurück zur Burgruine Schauenburg. Nach einem weiteren halben Kilometer abwärts gelangt man zurück zum Parkplatz. Bei Anreise mit dem öffentliche Nahverkehr verlängert sich die Laufstrecke deutlich um den Abschnitt von der Haltestelle zum Startpunkt der Wanderung, das ist mit Kleinkindern nicht zu empfehlen.

Länge: 6 Kilometer

Höhenunterschied: 196 Meter

Wanderzeit: ca. 2 Stunden ohne Pausen, ca. 3 Stunden ohne Pausen mit Kleinkind

Anfahrt/Parken: Von Heidelberg auf der B3 bei der Haltestelle Dossenheim Nord (Bahnlinie 5 und 24) rechts auf Lorscher Weg abbiegen, in den Keltenweg abbiegen, über Gassenweg, Schriesheimer Straße, Unterer Burggarten und Oberer Burggarten zum Wanderparkplatz Schauenburg.

ÖPNV: Bahnlinie 5 bis Haltestelle Dossenheim Nord, weiter wie unter Anfahrt beschrieben.

Karte: Rad- und Wanderkarte Blatt 12, Heidelberg, Naturpark Neckartal-Odenwald, 1:20.000