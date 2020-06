Das Modell und sein Konterfei: Ilse Fackel-Kretz ist das Vorbild für das überlebensgroße Porträt an einer Häuserfassade in der Heidelberger Straße. Gemalt wurde es von dem international angesehenen Künstler Hendrik Beikirch. Foto: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Es ist ein fast zehn Meter großes Bild geworden: Der internationale Künstler Hendrik Beikirch hat innerhalb weniger Tage auf eine Schwetzinger Hausfassade das riesige Porträt der Spargelbäuerin Ilse Fackel-Kretz gemalt. Nun wurde das überlebensgroße Gemälde eingeweiht. Oberbürgermeister René Pöltl zu dem Künstler: "Eine tolle Idee, ein toller Coup. Sie haben das perfekt gemacht. Ich bewundere Menschen, die das können." Die Sparkasse Heidelberg unterstützt das Honorar des Künstlers.

Die Idee zur Aktion entstand aufgrund der Beschwerde von Hausbesitzern, die sich über die Schmuddel-Ecke an der Ampel-Anlage Mühlenstraße und Heidelberger Straße beschwert hatten. Der OB sah auf den Doku-Fotos die Hausfassade und fragte spontan: "Könnten Sie sich hier ein Kunstwerk vorstellen?". Die Familie stimmte zu. Beikirch vermittelte Kulturreferentin Barbara Gilsdorf: "Ich kenne ein Wand-Gemälde des Künstlers in Heidelberg. So habe ich gewagt, ihm eine E-Mail zu schreiben." Der Künstler besuchte Schwetzingen und sagte zu.

Die Chemie stimmte sofort

Das Porträt bildet das Gesicht der 87-Jährigen ab, die quasi als Symbol für Schwetzingen als Spargel-Stadt steht. Henrik Beikirch: "Die Magie eines Orts geht von seinen Menschen aus." Schon als Kind hat Ilse Fackel-Kretz das Spargel-Stechen gelernt und später in einen Spargel-Hof eingeheiratet: "Der Spargel braucht die richtige Länge und darf beim Stechen nicht brechen." Als in diesem Jahr die Erntehelfer aus Polen nicht kommen konnten, ist sie selbst mit aufs Feld, um das weiße Gemüse zu ernten. "Dann haben Schüler geholfen. Ich muss die Jungen loben, sie haben bis zum Ende der Spargel-Saison durchgehalten." Zwischen Künstler und Modell stimmte die Chemie sofort. Bei Kaffee und Kuchen schlug die Landwirtin vor, ihre typische Arbeitskleidung für das Porträt zu tragen. Anhand von Fotos und Skizzen hat Hendrik Beikirch sich dann ans Werk gemacht. Er hat sich für ein Porträt in Schwarz-, Weiß- und Grautönen entschieden. "Damit unterscheidet sich das Bild von der Werbung." Mit Voranstrich hat er insgesamt rund 30 Liter Farbe vermalt.

Beikirch, Jahrgang 1974, ist bekannt für seine Werke im öffentlichen Raum. Der Graffiti- und Streetart-Künstler liebt das Malen vor Publikum: "Das ist fast wie eine Performance." Passanten verfolgten seine Arbeit mit dem gebührenden Corona-Abstand, Autofahrer hupten begeistert und hoben den Daumen nach oben. Der Maler wurde mit Gerichten wie Kirschenplotzer oder Spargel-Pfannkuchen verwöhnt.

"Das braucht viel Erfahrung"

Beikirch malt seine Werke ohne Hilfsmittel wie einem Projektor, auch in Schwetzingen. "Das braucht viel Erfahrung. Ich male zuerst die Augen. Sie sind der Spiegel der Seele." Sein Modell verfolgte den Werdegang des Porträts. Der Künstler lächelt: "Zuerst hat sie die Augen kritisiert." Er hat die Hinweise berücksichtigt und das eine Auge korrigiert. Der strömende Regen hat beim Malen wenig gestört, im Gegenteil. "Hitze ist schwieriger zu ertragen." Wichtig bei solchen Aktionen ist die körperliche Kondition. Kein Problem, Beikirch ist Snowboarder und trainiert regelmäßig für den Marathon, auch wenn der Halbmarathon in Paris, wie vieles andere in diesem Jahr, abgesagt werden musste. Maria Hügle, eine Freundin der Spargelbäuerin, lobte das Porträt: "Wie die gütigen Augen ist die ganze Person."

Rund um das Kunstwerk wurde eine Blumenwiese mit Obstbäumen angesetzt – um die Qualität der einstigen Schmuddelecke weiter aufzuwerten.

Info: Zur Entstehung des Wandbilds entstand ein Videoclip, der im Internet zu sehen ist: https://www.youtube.com/watch?v=dJVoxeEpo6o oder www.schwetzingen.de