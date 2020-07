St. Leon-Rot. (seb) Im ersten Wahlgang bereits fiel die Entscheidung: Jürgen Kretz aus Wiesloch wurde von der Nominierungsversammlung der Grünen für die Bundestagswahl 2021 zum Kandidaten für den Wahlkreis Rhein-Neckar bestimmt. Er setzte sich damit gegen Stephanie Aeffner aus Eppelheim durch.

Unter dem Vorsitz des Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und moderiert von Dr. Edith Wolber, frühere Bundestagskandidatin, fand die Wahl im Harres St. Leon-Rot statt. Von 64 gültigen Stimmen und bei einer Enthaltung erhielt Kretz 44, Aeffner 19 Stimmen.

Große Übereinstimmungen unter den Kandidaten gab es bei Grünen-Kernthemen, wie in ihren Vorstellungsreden und der anschließenden Fragerunde deutlich wurde. So waren beide dafür, den Klimawandel zu bekämpfen und den Kohleausstieg gemeinsam mit dem Komplettumstieg Deutschlands auf erneuerbare Energien bereits bis 2030 umzusetzen. Beide waren gegen eine Koalition mit der AfD, würden die SPD als Partner vorziehen, meinten, man könne mit der CDU auch gestalten, und sahen die Linke nicht von vornherein als tabu an.

Die Schwerpunkte der beiden könnten aber nicht unterschiedlicher sein. Jürgen Kretz stellte die Nachhaltigkeit aller politischen Entscheidungen in den Fokus: Das versteht der 38-Jährige als umfassendes Konzept, das soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtige. Der Referent im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hob dabei besonders auf globale Lieferketten ab.

Zuletzt hatte Kretz einen Auslandsposten an der Botschaft in Kinshasa, doch war er nach eigener Auskunft auch vor Ort unter anderem in den maroden Fabriken in Bangladesch, "wo unsere Kleidung hergestellt wird", und im Kongo, wo "unter katastrophalen Bedingungen die Rohstoffe für unsere Handy gefördert" werden. Da er der Nachhaltigkeit so hohe Bedeutung beimesse, könne er auch einem Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Binnenmarkt "Mercosur" nicht zustimmen.

Kretz erläuterte, dass er für eine atomwaffenfreie Welt sei, eine strengere Kontrolle und Beschränkung von Rüstungsexporten fordere und mehr Möglichkeiten der legalen Einwanderung, für Flüchtlinge ebenso wie Arbeitskräfte, schaffen wolle. Auf die Innenpolitik kommend, plädierte er dafür, "Superreiche höher zu besteuern" und für faire Arbeitsbedingungen, gerade einen höheren Mindestlohn.

Die Politik müsse Anreize schaffen, im Alltag auf Nachhaltigkeit zu achten, denn: "Die große Politik kann man am besten vor der eigenen Haustür machen", so Jürgen Kretz: Damit begegne man auch Politikverdrossenheit.

Eine "kluge Sozialpolitik" stellte Stephanie Aeffners Schwerpunkt dar. Die Diplom-Sozialpädagogin, gegenwärtig Baden-Württembergs Landesbehindertenbeauftragte, betonte: "Mit mir ist Schluss mit Politik, die nichts gegen die soziale Spaltung tut." Pflegekräfte müssten besser bezahlt werden und einen Bonus verdienten nicht nur Altenpfleger, erklärte Aeffner. Mit dem Klimaschutz gingen umfassende Veränderungen einher, so Aeffner: Arbeitsplätze gingen verloren, also müsse man ein "solidarisch finanziertes" Bildungsangebot schaffen, damit Arbeitnehmer neue Stellen finden. Augenzwinkernd erklärte sie, dass sie gute Chancen im Wahlkampf habe: An "die Blonde im Rollstuhl erinnert man sich."