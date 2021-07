A6/A67/Kreuz Viernheim. (lyd) Am Mittwochnachmittag wurden am Autobahndreieck Viernheim der A6 und der A67 Straßenschäden festgestellt, die zu einer Sperrung der Fahrbahn in Richtung Mannheim-Sandhofen bzw. Ludwigshafen führte. Die Gegenfahrbahn in Richtung Viernheim ist davon nicht betroffen, teilte eine Polizeisprecherin auf RNZ-Anfrage mit.

Demnach sei eine Stoßkante an der Nahtstelle der Fahrbahn bemerkt worden, sowie eine Vertiefung. Ob die starken Regenfälle der vergangenen Tage dafür verantwortlich sind, steht derzeit noch nicht fest: "Sie waren sicher nicht hilfreich", so die Polizeisprecherin weiter.

Wie lange die Sperrung andauert, lässt sich derzeit ebenso nicht abschätzen. Mindestens aber bis zum morgigen Donnerstag: "Die Autobahnmeisterei ist informiert. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell der Schaden behoben werden kann", sagt die Polizeisprecherin abschließend.

Während der Sperrung werden Umleitungen eingerichtet. Verkehrsbeeinträchtigungen habe es aber bislang nicht gegeben.