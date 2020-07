Mannheim. (wit) Wochenlang hat es gefehlt an allen Ecken und Enden – jetzt gibt es endlich wieder echtes Live-Feeling. Geboten wird es beim "Carstival" auf dem Maimarktgelände, bei dem diverse Live-Acts auf der Bühne vor einer 300 Quadratmeter großen Leinwand auftreten und die Zuschauer diese aus ihren Autos heraus erleben können. Und nicht nur das: Die Lockerungen in den Corona-Verordnungen erlauben sogar, dass jetzt bis zu 100 Personen in abgetrennten Lounge-Boxen direkt vor der Bühne die Shows erleben können. Pro Box können vier Personen abtanzen – oder auf Sonnenstühlen liegen und das Konzert genießen.

Die RNZ verlost für die am Sonntag, 26. Juli, 20.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr), beim "Carstival" auf dem Programm stehende "Sweet Soul Music Revue" jetzt zwei solcher Lounge-Boxen für jeweils bis zu vier Personen. Diese können ihr Auto direkt hinter den Lounges auf den dort ausgewiesenen Stellplätzen parken und dann das Konzert erleben.

Die Revue begibt sich mit ihrem ersten Konzert seit Beginn der Corona-Krise auf eine nostalgische Reise zurück ins Amerika der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und bietet sämtliche Soul-Klassiker aus dieser Zeit live – dargeboten von zehn Musikern plus zehn Sängerinnen und Sängern. Durch den Abend führt dabei der Sänger, Schauspieler und Entertainer Ron Williams.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort "Carstival" sowie Name, Adresse und E-Mail-Adresse. Die Leitungen sind bis Montag, 13. Juli, 11 Uhr, geschaltet.

