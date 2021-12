Schwetzingen/Heidelberg.(cab) Gute Nachrichten für Bus-Kunden in Schwetzingen und Umgebung: Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember wird das Angebot besser. Die Strecken wurden überarbeitet und den Bedürfnissen angepasst. Zudem wird es zwei neue Regiobuslinien geben. Nicht zuletzt wird auch die Fahrzeugflotte modernisiert und umweltfreundlicher. So wurden neue Fahrzeuge mit Hybridtechnologie bestellt – neben Diesel-Bussen, die allerdings besonders sparsam und emissionsarm sein sollen. Darüber hinaus werden auf den Schwetzinger Ringlinien 715 und 716 sowie auf der Eppelheimer Citybuslinie 732 künftig mit Ökostrom betriebene mittelgroße Busse mit Depotladung eingesetzt. Das ist eine Premiere in den Linienbündeln des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN).

Dieser hatte im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises die Buslinien im Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim neu ausgeschrieben. Es umfasst auch Verbindungen in die Städte Mannheim, Heidelberg und Speyer. Für die nächsten zehn Jahre werden die BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH sowie die SWEG Bus Schwetzingen GmbH für das Nahverkehrsangebot in diesen Bereichen sorgen.

Neu sind die von der SWEG bedienten Regiobuslinien 750 und 798. Die 750 verbindet im Stundentakt die Bahnhöfe von Schwetzingen, Oftersheim und Wiesloch-Walldorf miteinander. Von Montag bis Freitag werden zudem der SAP-Campus und das dortige Gewerbegebiet angefahren. Das gilt auch für die Linie 798. Diese verkehrt zwischen den Bahnhöfen von Speyer, Hockenheim und Wiesloch-Walldorf. Eine wichtige Ost-West-Verbindung also. Beide neuen Linien werden durch Fördermittel seitens des Landes, des Kreises und des Nahverkehrszweckverbands auf rheinland-pfälzischer Seite möglich. Neu ist auch die Linie 730 zwischen Schwetzingen und Plankstadt, die sich an den Schichtzeiten der Firma Decathlon und der Bahnlinie S 9 orientiert.

Zwischen Schwetzingen und Mannheim gibt es vor allem im Mannheimer Stadtgebiet Anpassungen. Haltestellen, die auch städtische Linien ansteuern, entfallen auf der 710. Die 711 fährt nur noch vom Neckarauer Bahnhof nach Schwetzingen, weil der Mannheimer Bahnhofsvorplatz umgebaut wird. Dafür hält die 717 von Heidelberg über Schwetzingen nach Speyer jetzt auch an der neuen Haltestelle im Süden des Heidelberger Stadtteils Patrick-Henry-Village. Und auch das ist neu: Die Linie 713 (Schwetzingen – Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen) wird regelmäßig und umsteigefrei ins Neuenheimer Feld verlängert.