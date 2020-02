Südhessen. (pol/rl) Über Fastnacht setzten sich auch dieses Jahr, trotz vorheriger Ankündigung intensiver Kontrollen durch die Polizei, wieder einige Autofahrer ans Steuer, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken oder Rauschmittel genommen hatten. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mit.

Die Bilanz: In Südhessen wurden bei Alkohol- und Drogenkontrollen 37 Fahrer erwischt, die unter Alkoholeinfluss gefahren sind. 47 Fahrer standen unter Drogeneinfluss. Die Polizei beschlagnahmte in 18 Fällen noch vor Ort die Führerscheine und zeigte die Fahrer an. In ganz Südhessen kontrollierte die Polizei 2753 Fahrzeuge.

In sechs Fällen musste die Polizei alkohol- oder drogenbedingte Verkehrsunfälle bearbeiten. Das seien genauso viele wie im Vorjahr, teilte die Polizei mit. Allerdings wurden bei den aktuellen Kontrollen weniger Verkehrsteilnehmer beanstandet oder angezeigt, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren waren.

Die Polizei will die Kontrollen auch nach Fastnacht fortsetzen.