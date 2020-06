Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg/Rhein-Neckar. Es gab einmal eine Zeit vor Corona, da luden Kirchengemeinden Bedürftige im Winter zum Frühstück ein, das Wort "Mindestabstand" spielte im Sprachgebrauch keine Rolle. Anfang Februar hatten fünf "Lila Damen" von der am Universitätsklinikum Heidelberg tätigen Ökumenischen Krankenhaushilfe im Saal der Johannesgemeinde in Heidelberg einen Scheck zur Finanzierung der Frühstücksaktion überreicht. Das war eine gute Gelegenheit, mit den Ehrenamtlichen über ihre Motivation für den Dienst am Nächsten zu sprechen.

Die "Lila Damen" sind eigentlich eine Erfindung aus den USA, nur arbeiten sie dort in grünen Kitteln. Es geht darum, den Patientinnen und Patienten die oft stundenlange Wartezeit vor einem Arzttermin zu verkürzen, ihnen Kaffee und Gebäck zu reichen, eine Zeitschrift vorbei zu bringen, sich mit ihnen zu unterhalten, ihnen manchmal einfach nur zuzuhören oder Ängste zu nehmen, die beim Aufenthalt in einer Klinik durchaus aufkommen können.

Ursula Costa, Sprecherin der "Lila Damen", lebte und arbeitete viele Jahre in den USA. Dort lernte sie den ehrenamtlichen Betreuungsdienst kennen und wurde selbst aktiv. Sie hat die Idee nach der Rückkehr in ihre Heimat quasi importiert. Weil grün in Deutschland die Farbe für das OP-Personal ist, hielt man es in Heidelberg für sinnvoll, dem Service-Personal in Sachen Kleidung eine andere Farbe zu geben. Mit Friederike Köster und Renate Hefner-Winter haben zwei pensionierte Lehrerinnen aus Edingen-Neckarhausen bei den "Lila Damen" eine neue erfüllende Aufgabe gefunden. Monika Ortner, Dekorateurin im Ruhestand, kommt aus Neckargemünd. Sie wurde durch einen Zeitungsartikel auf die Krankenhaushilfe aufmerksam und dachte sich: "Das wäre doch was für mich!"

Die Freundinnen Köster und Hefner-Winter empfinden ihren ehrenamtlichen Einsatz als echte Bereicherung und haben dabei schon viele "tapfere Frauen" kennengelernt, die all ihre Kräfte mobilisierten, um gegen schwere Krankheiten zu kämpfen. Prof. Heidrun Gerzymisch ist eine in Heidelberg lebende renommierte und inzwischen pensionierte Übersetzungswissenschaftlerin, die als "Klinikhelferin" nun ebenfalls Erfüllung findet.

Außer den um die 100 "Lila Damen" aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis gibt es auch eine Handvoll "Lila Herren", die sich an den Kliniken engagieren. Die Corona-Krise, während der Besuche in Krankenhäusern untersagt waren, hatte den ehrenamtlichen Einsatz erst einmal bis Mitte Mai lahm gelegt. Danach lief das Betreuungsangebot so langsam wieder an, natürlich mit Mund- und Nasenschutz. Das Fortbildungsprogramm für die Ehrenamtlichen im ersten Halbjahr fiel wiederum weitgehend flach.

Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit im Klinikum interessiert, sollte mindestens 18, aber noch unter 80 Jahre alt sein. Wer dieses Alter erreicht hat, muss aufhören. Es gibt betreffs der Einsätze eine Stundenzahl, die nicht überschritten werden sollte. Es gibt über den Dienst an der Klinik hinaus gemeinsame Aktivitäten. Interessierte sind stets willkommen, auch Berufstätige, die vielleicht nur wenige Betreuungsstunden leisten können. Sie werden entsprechend geschult und absolvieren eine Probezeit.

Info: Kontakt zu den "Lila Damen": Ursula Costa, Telefon 0172/62 109 07, Mail: costawild@t-online.de.