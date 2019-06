Von Jenny Tobien

Frankfurt/Odenwald. Befürworter setzen auf erneuerbare Energien, Gegner fürchten um Landschaft und Natur: Seit Jahren tobt in Südhessen ein Streit um Windkrafträder. Besonders im Odenwald sind die Fronten verhärtet. Nun hat die Regionalversammlung im Frankfurter Römer einen Beschluss über die Flächen gefasst.

Was hat es mit dem beschlossenen "Teilplan Erneuerbare Energien" auf sich? Künftig soll 1,4 Prozent der Fläche Südhessens zu sogenannten Vorranggebieten erklärt werden. Das bedeutet, diese kann für die Gewinnung von Windenergie genutzt werden. In einigen Gebieten sind schon Anlagen im Betrieb. Hinzu kommen 0,8 Prozent "Weißfläche" über die künftig noch zu entscheiden ist. Es ist aber davon auszugehen, dass davon nur ein kleiner Teil ebenfalls zu Vorranggebieten erklärt wird, wie es beim Regierungspräsidium Darmstadt heißt. Seitdem die Regionalversammlung Südhessen das Thema 2010 auf die Agenda genommen hat, brodelt dort ein zäher Streit. Zweimal hatten die Bürger Gelegenheit, sich zu Entwürfen zu äußern. Zehntausende Stellungnahmen gingen ein, es kam zu erheblichen Verzögerungen.

Welche Regionen sind besonders betroffen? Zur Erzeugung von Windkraft sind vor allem die Höhenzüge im Odenwald, im Taunus oder im Rheingau geeignet. Laut der jüngsten Pläne sollen etwa im Odenwaldkreis 2,7 Prozent Fläche dafür genutzt werden. Dass eher dort Anlagen gebaut werden als in Frankfurt oder Wiesbaden, liegt etwa daran, dass in höheren Regionen mehr Wind weht. Zudem sind dichtbewohnte Regionen ungeeignet, weil Abstände zu Siedlungen eingehalten werden müssen.

Was sagen die Gegner? Zahlreiche Anwohner und Aktivisten kämpfen gegen die Windkrafträder. Sie argumentieren, dass die Geräusche den Menschen den Schlaf raubten, die Geräte die Landschaft verschandelten oder Flora und Fauna bedrohten. Die Initiative "Rettet den Odenwald" sprach von einer "bevorstehenden Katastrophe". Mehrere Dutzend Aktivisten protestierten am Freitag am Frankfurter Römer. "Wir sind nicht gegen Windkrafträder, aber sie gehören in Industriegebiete und nicht in den Wald", sagte Demonstrantin Vera Krug.

Wie geht es nun nach dem Beschluss weiter? Das Ergebnis wird jetzt noch der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt. Diese müsse noch ihr Häkchen dahinter setzen, sagt Christoph Süß, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt. Man kann wohl eher von einer Zustimmung ausgehen, zumal der grüne Energieminister Tarek Al Wazir den Beschluss bereits begrüßt hat. Wie viele Windräder danach wann und wo genau gebaut werden, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Gegner bekräftigen, nicht aufgeben zu wollen. "Wir werden weiter demonstrieren und weiter klagen", sagt Aktivistin Krug.