Von Stefan Kern

Brühl/Hockenheim. Meist läuft man an ihnen eher achtlos vorbei. Denkmäler werden wahrgenommen aber kaum wirklich registriert. "Dabei", erklärte Helmut Mehrer, der in Brühl zum Tag des offenen Denkmals einen kleinen historischen Spaziergang organisierte, "sind sie Geschichtsbücher aus Stein. Wer es versteht, sie zu lesen, lernt viel über die Menschen, die früher in unserer Region gelebt haben. Wer weiß schon, dass das Kriegerdenkmal in der Kirchstraße, das an den deutsch-französischen Krieg 1870/1871 erinnert, im Grund Propaganda für den Krieg war?"

Das 1911 im Beisein von Großherzog Friedrich II eingeweihte Denkmal diente allein der Wehrertüchtigung. Junge Menschen sollten für den Krieg begeistert werden. Heute kaum vorstellbar, aber am Vorabend des Ersten Weltkriegs sei ein beachtlicher Teil der deutschen Jugend davon überzeugt gewesen, dass der Tod für das Vaterland ein süßer Tod sei, so Mehrer. Seine Information, dass die Namen auf dem Denkmal zum Großteil gar keine Gefallenen sind, sondern Teilnehmer des Kriegs, löste unter Mehrers Zuhörern Verblüffung aus. Beatrix Croisier lebt seit 1995 in der Hufeisengemeinde und glaubte wie alle anderen, dass die Namen von Gefallenen vermerkt seien. Dass damit Kriegsbegeisterung geschürt werden sollte, war für Croisier völlig neu: "Man muss wohl lernen die Zeichen lesen zu lernen", sagte sie.

Viele Besucher genossen die Aussicht vom Hockenheimer Wasserturm. Foto: Lenhardt

Weiter ging es zum Ehrenfriedhof und der Kriegerkapelle, die für Helmut Mehrer einen Wendepunkt im Umgang mit dem Krieg beschreiben. Die im Halbkreis angeordneten Kreuze haben nichts Heroisches mehr und sind eine unmissverständliche Mahnung vor dem Krieg. "Der Tod für das Vaterland ist nicht süß, er ist schmutzig und unmenschlich", so mehrer. Ein Eindruck, der sich in der Kriegerkapelle noch verstärkte. Das zwischen 1945 und 1949 erbaute Kleinod mit drei Millionen Mosaiksteinchen und den Namen von 250 im Krieg umgekommenen Brühlern im Inneren gebietet zum Innehalten. Wolfgang van Laak, der seit 15 Jahren in Brühl lebt, wünschte sich, dass es mehr solcher Spaziergängen gibt: "So lernt man den Ort und seine Geschichte wirklich kennen."

Nicht ganz so dramatisch ging es dagegen beim Wasserturm in Hockenheim zu. Das Bauwerk entstand zwischen 1909 und 1910 und kostete 60.000 Mark. "Damals war er Luxus pur", erklärte Werner Zimmermann, der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte. Ein Luxus, der heute als selbstverständlich gilt. Aber fließendes Wasser in der eigenen Wohnung gab es davor nicht. Es musste bei jedem Wetter mühsam von zentralen Brunnen nach Hause getragen werden. Seit 1981 ist der 40 Meter hohe Turm mit einem Fassungsvermögen von 500.000 Litern für die Wasserversorgung nicht mehr von Belang und daher nur noch ein Denkmal. Wobei sich Heimatvereinsmitglied Erich Losert von dem "nur" sofort distanziert. Für ihn ist der Wasserturm in Hockenheim der schönste der ganzen Umgebung. "Er hat etwas von einem Riesenspargel und passt damit bestens in die Region."

Vom Balkon des Turms hat man einen herrlichen Blick über die Rennstadt und in die Rheinebene. "Nur schade", fand Cornelia Huber, "dass er so selten offen ist." In der Nacht der Musik am 5. Oktober wird der Wasserturm dann musikalisch in Szene gesetzt.