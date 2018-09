Auf der Weinheimer Wachenburg werden am 9. September mehrere Führungen angeboten. Foto: Sommer

Rhein-Neckar. (sha) Mehr als 7500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten öffnen bundesweit anlässlich des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, ihre Türen. Auch viele Denkmale in den Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises sind an diesem Tag zur Besichtigung geöffnet - nachfolgend eine Auswahl (alle Angaben ohne Gewähr).

Brühl: Rundgang zu den Denkmälern der deutschen Geschichte: Kriegerdenkmal in der Kirchenstraße/Ecke Schwetzinger Straße, Ehrenfriedhof, Kriegerkapelle, Einheitslinde, Gedenkstein für die Familie Rhein und Platz der Partnerschaften. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Kriegerdenkmal.

Dossenheim: Schauenburg (Schauenburgstraße): Führungen, Bewirtung und Informationen von 14 bis 18 Uhr.

Edingen-Neckarhausen: Edinger Schlösschen (Hauptstraße 35): Das im Barockstil ab 1761 erbaute Gebäude wurde 2011 von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen erworben und wird seit 2013 von einem Förderverein verwaltet. 11 bis 17 Uhr; Führung 14 Uhr.

Schloss mit Schlossgarten (Hauptstraße 389): Graf-von-Oberndorff-Schloss, ehemalige Posthalterei. Vor 1746 Bau eines Herrenhauses, 1777 Kauf durch Franz Albert von Oberndorff. Umgestaltungen und Erweiterungen sind im Laufe der letzten Jahre erfolgt. 11 bis 17 Uhr; Führung 15 Uhr durch Mitarbeiter des Museums.

Hirschberg: Kurpfälzer Zollstation (Landstraße 2): Erbaut 1728, Straßenzoll wurde von Fuhrwerken auf dem Weg zur Frankfurter Messe erhoben. Es war die einträglichste Zollstation der Kurpfalz. 10 bis 18 Uhr; Führungen nach Bedarf.

Hockenheim: Wasserturm: Das 1909/10 erbaute Wahrzeichen ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Hier kann man die für die damalige Zeit hochmoderne Speicherkonstruktion von innen erleben, um dann aus 40 Meter Höhe über die Dächer von Hockenheim zu blicken. Bei guter Sicht sieht man die Vorderpfalz und bis in den Odenwald.

Ilvesheim: Katholisches Pfarrhaus (Pfarrstraße 1): Ersterwähnung 1587, Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg. Errichtung des neuen Pfarrhauses 1748/49 nach Plänen des kurfürstlichen Hofbaumeisters Franz Wilhelm Rabaliatti. 14 bis 16 Uhr; Führung 14.30 Uhr.

Schloss: Dreistöckiger Hauptbau um 1700 von Lothar Friedrich von Hundheim mit einem imposanten Dachstuhl erbaut. 1750 und 1773 ergänzt um einstöckige Seitenflügel. Auf der Südseite entstanden im 18. Jahrhundert das Ökonomiegebäude und das Amtshaus. Führung mit Kurzvortrag 16 Uhr.

Ketsch: Grenzsteine der Kurpfalz (Am Schlossgarten, Gemarkungsgrenze zwischen Ketsch und Schwetzingen): Zwischen der Gemeinde Ketsch und der Stadt Schwetzingen verlief die Grenze zwischen der Kurpfalz und dem Fürstbistum Speyer. Die Grenzsteine sind heute noch vorhanden und zeigen auf der jeweiligen Seite das Zeichen der Herrschaft. Diese Steine sind als Zeitzeugen ein Denkmal. Ganztags; Führung 10 Uhr.

Mühlhausen: Scheune im Ortsteil Rettigheim: Die Konstruktion der Scheune stammt aus dem Jahr 1555 und steht auf einem Gewölbekeller, der vermutlich noch mehrere Jahrhunderte älter ist. 13 bis 18 Uhr.

Neckarbischofsheim: Evangelische Stadtkirche St. Salvator (Hauptstraße 24): Gehörte zur Marienkapelle, die früher an der Stelle der Stadtkirche stand. Turm 1543 errichtet, geweiht 1612, Renaissancegiebel, drei Portale, Alabasterkanzel, Tauftisch und Kruzifix von 1715, nach Restaurierung Wiedereinweihung 1996. Führung 14 Uhr.

Pfarrkirche St. Johann (Waibstadter Straße 3): Erste urkundliche Erwähnung 1329, älterer Teil spätromanisch, stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Führung 14 Uhr.

Reilingen: Archäologische Ausgrabungen auf der ehemaligen Burg Wersau (Schlossmühle 1): Von der 1286 erstmals erwähnten Burg Wersau sind nach dem Abriss im 18. Jahrhundert keine obertägigen Spuren mehr vorhanden. Seit 2010 laufende Ausgrabungen haben zahlreiche Befunde zutage gefördert, die Einblicke in die 800 Jahre währende Geschichte des Geländes geben. Zu besichtigen sind die archäologischen Reste der Schlossmühle und der Vorburg. 11 bis 17 Uhr; Führungen 11.30, 14, 15.30 Uhr und nach Bedarf.

Schönau: Kulturhistorisches Museum "Hühnerfautei" (Klosterstraße): Interessierte erhalten Einblicke in die alten Handwerkskünste Spinnen und Weben sowie in den traditionellen Schönauer Handzeugdruck (Modeldruck). 14 bis 18 Uhr. Am Ende des Nachmittags um 16.30 Uhr kann man während einer Altstadtführung kleine und große Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Zisterzienserabtei entdecken.

Schriesheim: Jüdischer Friedhof (Leutershäuser Straße): Angelegt 1874, 72 Gräber, 48 erhaltene Grabsteine, letzte Bestattung 1935. 11 bis 13 Uhr; Führung 11 Uhr.

Sinsheim: Friedrich der Große-Museum im Museumshof Lerchennest (Lerchenneststraße 18): 400-jähriger fränkischer Kleinbauernhof, in dem 1730 der Fluchtversuch des damals 18-jährigen preußischen Kronprinzen Friedrich stattfand. Das Leben und Wirken des Preußenkönigs wird in einer ständigen Dokumentation sowie jährlichen, ergänzenden Sonderausstellungen anschaulich dargestellt. 11.30 bis 17 Uhr; Führungen 11.30 Uhr und nach Bedarf.

Burg Steinsberg (Steinsberg 1): Die Burg liegt auf einem 333 Meter hohen ehemaligen Vulkan. Weil sie weithin sichtbar ist, wird sie auch "Kompass des Kraichgaus" genannt. Wahrscheinlich schon römischer Stützpunkt, wird der Steinsberg erstmals 1109 zusammen mit dem edlen Eberhard von Steinsberg genannt. 11 bis 20 Uhr; Führungen 11, 13 und 15 Uhr.

Schwetzingen: "Forschungsstelle südwestdeutsche Hoforchester der Heidelberger Akademie der Wissenschaften" (Palais Hirsch): Von 13 bis 18 Uhr bieten Musikwissenschaftler Einblicke in die Erforschung der Mannheimer Hofkapelle in der Regierungszeit des Kurfürsten Carl Theodor.

Waibstadt: Mausoleum Dr. Hermann Weil (Im Mühlbergwald, Dr.-Weil-Weg): Der aus Steinsfurt stammende jüdische Kaufmann Hermann Weil ließ das kostspielige Bauwerk 1925 bis 1927 als letzte Ruhestätte für seine Urne und die seiner Frau erbauen. Neben dem jüdischen Friedhof gelegen. 13 bis 16.30 Uhr; Mausoleumsführung; 13.30 und 15.30 Uhr; Friedhofsführung um 13.30 Uhr.

Stadtkirche (Hauptstraße 40): Im neugotischen Stil erbaut. Grundsteinlegung 14. Juni 1865. 8 bis 20 Uhr; Führungen 14.30 Uhr und 16 Uhr; 14 Uhr Buchvorstellung: "150 Jahre Stadtpfarrkirche Waibstadt".

Weinheim: Alter Friedhof (Grundelbachstraße 114): Direkt hinter der evangelischen Peterskirche gelegen. Führungen 14 und 16 Uhr. Altes Rathaus (Marktplatz 1): Erdgeschoss um 1557 als offene Halle errichtet und als Kaufhaus genutzt, 1752 bis 1926 Rathaus. Führungen 13.30, 15 und 16.30 Uhr.

Roter Turm (Rote Turmstraße 6): Entstand als Teil der Stadtmauer nach mehrphasigem Ausbau bis Ende des 15. Jahrhunderts. 1504 erstmals urkundlich als Neuer Turm erwähnt. Er diente auch als Gefängnis, letztmals nach der Badischen Revolution 1848. 13.30 bis 18.30 Uhr: Führungen ab 13.30 Uhr halbstündlich.

Schlossturm des ehemaligen Berckheimschen Schlosses (Obertorstraße 9): 1850 erwarb Freiherr Christian von Berckheim das Schloss, 1867/68 erfolgte ein Umbau und die Errichtung des neugotischen Turms. 13.30 bis 18.30 Uhr; Führungen halbstündlich ab 13.30 Uhr.

Ulner Kapelle mit Hospizgebäude (Hauptstraße 119): 1350 bis 1367 aufgrund einer Stiftung von Hildegund von Weinheim erbaut. 11 bis 16 Uhr.

Villa Hübsch (Bergstraße 67): Wohnhaus der ehemaligen Posthalterei. 13.30 bis 18.30 Uhr. Führungen 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Wachenburg: Die burgartige Anlage wurde 1907 bis 1913 für den Weinheimer Senioren-Convent als Ehrenmal für die in den Kriegen 1870/71 und 1914/18 Gefallenen errichtet. 10 bis 18 Uhr; Führungen 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr und nach Bedarf.

Die Wieslocher Feldbahnfreunde freuen sich am "Tag des offenen Denkmals" auf zahlreiche interessierte Besucher.

Wiesloch: Alter Friedhof im Schillerpark (Heidelberger Straße, Schilleranlage): Mit historischen Grabsteinen des 19. Jahrhunderts., darunter Weinbauforscher Johann Philipp Bronner. Sepulkralführung 11 Uhr.

Bronnersches Gartenhaus (Kirchenweg): Im historischen Park des Psychiatrischen Zentrums befindet sich das 1838 gebaute und zum Museum ausgestaltete Gartenhaus. 14.30 bis 16 Uhr.

Historischer Feldbahnlokschuppen (In den Weinäckern): Historischer Lokschuppen der früheren Großziegelei "Thonwahren-Industrie Wiesloch", einstmals der größte Arbeitgeber der Stadt. 10 bis 17 Uhr; Führungen 12 und 14 Uhr sowie Vorführbetrieb der historischen Feldbahn.