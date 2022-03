Von Carsten Blaue

Mannheim. Noch sind die steigenden Preise für Diesel-Kraftstoff und Strom keine Belastung im Betrieb der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Das teilte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens auf RNZ-Anfrage mit.

Diesel kaufe die RNV stets in größeren Kontingenten und halte derzeit Vorräte in Tanks vor, "mit denen wir noch einige Zeit über die Runden kommen", so der Sprecher. Angaben zu Preisen, Mengen oder Vorratszeiträumen machte er nicht. Auch beim Strom ging er nicht ins Detail, erläuterte aber: "Wir kaufen den Strom in Tranchen." Lieferzeiten und -mengen seien dabei festgelegt. "So sind wir für die nächsten Monate noch abgesichert."

Doch danach, räumte der Sprecher ein, werde auch die RNV die akute Preisexplosion auf dem Energiemarkt treffen. "Das wird auch uns ereilen. Dennoch sehen wir keine Effekte, die wir kurzfristig an die Fahrgäste weitergeben werden." Die RNV, so deren Sprecher abschließend, erwarte zudem ein erhöhtes Fahrgastaufkommen aufgrund der gestiegenen Preise an den Tankstellen. Was die "Effekte" angeht, ist man sich beim zuständigen Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) noch nicht so ganz sicher.

Höhere Preise für die Fahrgäste seien nicht auszuschließen, sagte ein VRN-Sprecher auf RNZ-Anfrage. "Allerdings gibt es bis auf wenige Ausnahmen in allen Verkehrsverträgen über Busleistungen im VRN-Gebiet eine Regelung zur Finanzierung der Energiekosten durch die Städte und Kreise als Aufgabenträger", ergänzte er. Somit würden primär nicht die Verkehrsunternehmen belastet, sondern eben die Haushalte der Kommunen. "Wir müssen nun gemeinsam mit ihnen prüfen", so der VRN-Sprecher, "ob und inwieweit auf die in dieser Höhe nicht vorhersehbaren Preissteigerungen reagiert werden muss." Schließlich seien auch die Städte und Landkreise finanziell nicht unendlich belastbar.

Allerdings sind höhere Ticketpreise nicht die einzige Stellschraube. Der VRN hat die Ausgabenseite ebenso im Blick. Möglichkeiten der Kostenreduzierung "wie Leistungseinschränkungen" müssten bewertet werden, so der Sprecher. Ob es also machbar wäre, hier und da weniger Fahrten anzubieten. "Das alles steht aber auch in der Abwägung mit dem Aspekt, dass wir einen weiteren Ausbau des ÖPNV und dessen Attraktivitätssteigerung für dringend notwendig erachten", betonte der Sprecher. Wann über mögliche Reaktionen auf die Kostenexplosion bei Treibstoff und Strom entschieden werde, lasse sich jetzt noch nicht sagen. Im Tarifgebiet des Verkehrsverbunds war erst zum 1. Januar dieses Jahres eine neue Preis- und Tarifstruktur in Kraft getreten.