Laudenbach/Köln. (sha/zg) Die Corona-Pandemie verändert den Alltag – vor allem auch bei besonderen Situationen wie Stammzellspenden. Thomas Link aus Laudenbach hat sich in dieser schwierigen Zeit nicht zweimal bitten lassen und Stammzellen gespendet.

"Als ich im Schreiben der Deutschen Knochenmarkspenderdatei gelesen habe, dass ich als genetischer Zwilling für einen Blutkrebspatienten infrage komme, bin ich innerlich unruhig geworden – aber auf positive Weise", sagt Link. "Ich dachte mir: jetzt kann ich jemandem helfen, das ist ein schönes Gefühl." Die Voruntersuchungen seien reibungslos verlaufen. Zwei Wochen später habe er dann erfahren, dass seine Gewebemerkmale übereinstimmen und die Spende stattfinden könne.

Das war noch vor Ausbruch der Pandemie, und Thomas Link wusste noch nicht, welche logistischen Hürden die ungewöhnliche Situation mit sich bringen würde. "Die Tage vor der Entnahme habe ich komplett daheim und im Garten verbracht. Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen, mich mit Covid-19 zu infizieren", berichtet der Bergsträßer.

Die Spendenaktion sollte schließlich in Köln stattfinden. "An sich kein Problem", sagt Link, "doch zwei Tage vor der Spende wurde das Hotel, in dem ich untergebracht werden sollte, kurzfristig geschlossen." Doch die DKMS habe zum Glück schnell ein neues Hotel organisiert, was zu diesem Zeitpunkt noch möglich gewesen sei. "Der Vorteil dieser besonderen Situation war, dass ich morgens die freie Platzwahl beim Frühstück hatte."

Auch die Entnahmeart wurde geändert. Eigentlich sollten Thomas Link Stammzellen aus dem Knochenmark entnommen werden. Eine Methode, die nur in rund 20 Prozent der Fälle angewendet wird. Doch aufgrund der hohen Krankenhausauslastung disponierte die Klinik um, und Link wurden die Stammzellen peripher, also über eine Blutentnahme, entnommen. "Es war wirklich kein Drama. Man wird vorab über jeden Schritt informiert. Bei mir ging es sehr schnell, und ich konnte die Klinik schon nach drei Stunden wieder verlassen", erzählt Link. "Während der Spende habe ich gar nicht viel darüber nachgedacht, aber das Gefühl danach hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert."

Als Held möchte sich der 39-Jährige aber nicht bezeichnen: "Ich habe von meiner Geschäftsführung und vielen Kollegen ein positives Feedback bekommen, einige nannten mich einen Helden, da war ich überrascht. Schließlich bin ich nach wie vor ein ganz normaler Kollege und hatte einfach Glück, dass meine Gewebemerkmale gepasst haben", erzählt er. Bei der Voruntersuchung und der Entnahme sei er von zwei Freunden begleitet worden. "In der aktuellen Lage bin ich der Meinung, dass so etwas nicht selbstverständlich ist. So konnte ich mich auf meine Freunde und mein genetischer Zwilling sich auf mich verlassen – trotz Pandemie."