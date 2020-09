RNZ-Mitarbeiter Harald Berlinghof betrachtet ein futuristisches rotes Gebilde mit gelben Noppen in einer Vitrine. Das gehäkelte Virus im knallgrünen Rahmen ist jetzt in der Medicus-Ausstellung zu sehen. Foto: Alfred Gerold

Von Harald Berlinghof

Speyer. "Das war eine harte Zeit. Fast ein halbes Jahren mussten wir unser Haus geschlossen halten. Und das, obwohl zuvor in etwa zehn Wochen 85.000 Besucher zu unseren zwei großen Ausstellungen geströmt waren. Von einem Tag auf den anderen herrschte hier eine Geisteratmosphäre", sagt Alexander Schubert, der Leiter des Historischen Museum der Pfalz in Speyer, bei der Wiedereröffnung der Medicus-Schau am Wochenende. "Jetzt geht es wieder los." Schubert ist unüberhörbar erleichtert.

Während der Schließungszeit ist das Museumsteam nicht untätig gewesen. Einerseits konnte man alle Leihgeber – darunter renommierte Institute wie der Pariser Louvre oder die Uffizien in Florenz – davon überzeugen, ihre hochkarätigen Objekte in der Ausstellung zu belassen. "Wir haben mit allen gesprochen, und es ist uns gelungen, sie zu überzeugen. Eigentlich gleicht es einem Wunder, dass man solche Exponate für eineinhalb Jahre ausgeliehen bekommt. Aber die Leihgeber waren ja mehr oder weniger in derselben Situation wie wir", erläuterte Schubert.

Außerdem wurde die Ausstellung um elf aktuelle "Corona-Stationen" ergänzt und erweitert. Schließlich geht es in der medizinhistorischen Schau, die sich an der Geschichte des Buch- und Kino-Welterfolgs "Der Medicus" von Noah Gordon entlang hangelt, auch um Pandemien der Menschheitsgeschichte wie Pest, Pocken oder Cholera. Corona ist da "nur" eine neue Form einer Pandemie auf Virenbasis.

Die Ausstellung kann unter veränderten Vorzeichen besuchten werden, vor allem sind die strengen Hygieneregeln zu sehen. Das Land Rheinland-Pfalz hat laut Schubert 225.000 Euro zur Verfügung gestellt, die das Museum in ein Sicherheits- und Hygienekonzept investiert habe. Dank neuem Wlan ist es möglich, die eigenen Smartphones zu nutzen anstatt Audio-Guides zu leihen. Damit können auch die Touch-Pads an Museumsstationen und Bildschirmen kontaktlos betätigt werden.

Es wurde ein neues Kassensystem installiert, die Wegeführung der Besucher durch die Ausstellung basiert – außer auf der Toilette und in der Garderobe – auf einem Einbahnsystem. Eine Zählanlage stellt sicher, dass maximal 100 Personen in der Ausstellung sind. Und zusätzlich gibt es sogenannte Hygienehaken, mit denen man Türklinken betätigen kann, ohne sie mit der Haut zu berühren. Der Museumsshop wurde ins Museumsforum umgesiedelt, wo er seine Waren weitläufiger präsentieren kann. In zwei bis drei Wochen soll versucht werden, mit der Grüffelo-Ausstellung wieder zu öffnen. Dort ist die Situation noch schwieriger, weil es sich um eine weitgehend interaktive Familien-Mitmach-Ausstellung handelt.

Die elf "Corona-Stationen" rücken neue Begrifflichkeiten der Pandemie ins Bewusstsein zu heben. Wer wusste vor einem halben Jahr schon, was ein "Lockdown" ist? Oder wer konnte etwas mit dem Begriff "Herdenimmunität" anfangen? Oder wem ist bekannt, dass Quarantäne vom italienischen Quaranta (deutsch: Vierzig) kommt? In der Zeit der Pest hätten sich Venedig-Besucher 40 Tage in Isolation in Isolation begeben müssen, bevor sie die Stadt besuchen durften, weiß Wolfgang Leitmeyer, der Kurator der Medicus-Ausstellung. "Wir wollten aber trotz allem auch deutlich machen, dass es schon sehr oft in der Menschheitsgeschichte solche existenziellen Problemphasen gab. Und dass sie immer überwunden wurden – allerdings mit vielen Verlusten."

Info: Die Medicus-Ausstellung ist bis 13. Juni 2021 zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.