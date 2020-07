Speyer. (lyd) Lange sah es so aus, als hätte Speyer das Corona-Virus im Griff: Seit Anfang Juni wurden keine neuen Erkrankungen festgestellt. In dieser Woche waren es gleich acht an Schulen und einer Kindertagesstätte.

Am Mittwoch wurden zwei neue Corona-Fälle bekannt: Jeweils einer in der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" und im Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG). Am Donnerstag gab es vier weitere Fälle an der Berufsbildenden Schule Johann-Joachim-Becher. Nun liegen die Testergebnisse der Kita und des HPG vor. Die Befunde der Berufsschule werden am Montag erwartet.

Eine Betreuungskraft der "Villa Kunterbunt" und ein Schüler des Hans-Purrmann-Gymnasiums waren am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden. Daraufhin wurde die Kita-Gruppe und die Kontaktpersonen der Erzieherin in Quarantäne geschickt und getestet – ebenso die Klasse und Lehrer des Schülers. Das Abstrichzentrum wurde wiedereröffnet und 110 Abstriche genommen.

In zwei Proben wurde das Virus nachgewiesen, teilt die Stadt mit. "Beide Patienten sind Erwachsene aus Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Sie stehen in keinem Bezug zur Villa Kunterbunt und dem HPG", sagt Pressesprecherin Lisa Eschenbach. Derzeit werden ihre Kontaktpersonen getestet. Sie müsen sich nun in Quarantäne begeben.

Trotz der negativen Befunde hält das Gesundheitsamt die Quarantäne für die Erzieherin, ihre Gruppe und für den Schüler und deren Klasse aufrecht. Dies entspräche dem Standardablauf bei positiven Tests, sagt Tilo Meinke vom Landratsamt: "Bei einer Inkubationszeit von zwei Wochen, kann es sein, das Kontaktpersonen der Kategorie 1 später erkranken." Sie werden auch mehrfach getestet. Insgesamt befinden sich derzeit 19 Personen in Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis in Quarantäne.

Die Villa Kunterbunt wurde im Zuge des Corona-Falls vorerst vom Träger geschlossen. Im Hans-Purrmann-Gymnasium findet wegen der Sommerferien derzeit kein Unterricht mehr statt.

Trotzdem habe man die Pandemie in Speyer im Griff, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit: "Mit einer Vorlaufzeit von gerade einmal drei Stunden wurde das Abstrichzentrum in der Halle 101 wieder hochgefahren, um so allen Betroffenen eine schnelle und unkomplizierte Testmöglichkeit zu bieten."

Anders sieht es in Schwegenheim im Kreis Germersheim aus. Zwar beteuert auch hier der Landrat Fritz Brechtel gegenüber dem SWR, die Lage im Griff z haben. Doch binnen einer Woche haben sich die Zahlen versechsfacht: Von 7 Infizierten am 26. Juni auf 42 heute. Insgesamt 144 Personen stehen hier unter Quarantäne.