Von Simon Michaelis

Walldorf/Sinsheim. Manchmal, wenn Wilhelm Schneider dienstags von Walldorf nach Zuzenhausen fährt, weil es dort das beste Holzofenbrot gibt, schaut er, ob sich der fünf Meter hohe Edelstahl-Fußballer vor der PreZero Arena noch dreht. Das ist dem 85-Jährigen wichtig. "Warum soll der sich denn drehen?", habe sein Auftraggeber Dietmar Hopp vor zwölf Jahren gefragt, als Schneider ihm den Entwurf zeigte. Über seine Antwort kann er sich heute noch amüsieren: "Damit sich wenigstens einer hier bewegt." Der einstige Stadtbaumeister Walldorfs sitzt auf seiner Couch und lacht. Hopp verstehe seinen Humor schon, die beiden kennen sich seit Jahrzehnten.

Während des Stadionbaus im Jahr 2008 fragte der Mäzen ihn, ob er eine Idee für die Gestaltung des Kreisverkehrs vor der Arena habe. Lange überlegen musste der Architekt und leidenschaftliche Bildhauer nicht: "Fußball war das vorherrschende Thema, also lag ein Fußballer nahe. Und den wollte ich in Bewegung bringen." Für Ästhetik, Athletik und Dynamik sollte er stehen. Der Entwurf seiner stählernen Vision dauerte nicht lang. "Entweder es klappt, oder nicht."

Das Projekt ging dem kleinen Mann leicht von seinen großen Händen. Die ersten Skizzen legte er Hopp vor und meinte: "Komm, das machen wir." Es war nicht das erste Mal, dass die beiden Walldorfer Ehrenbürger gemeinsame Kunstsache machten. 1996 entwarf Schneider eine überlebensgroße Golfer-Skulptur für den Golfclub St. Leon-Rot. Auch den Brunnen im Schloss Agnestal hat er rekonstruiert, und diverse Kunstwerke auf dem Gelände der SAP stammen von ihm.

Zur Bildhauerei kam Schneider während seines Studiums der Ingenieurwissenschaften in Darmstadt. "Das Gestalten lag mir schon immer, das Haptische. Mich juckt es in den Fingern, ich muss die Dinge angreifen. Schauen sie sich doch mal um." Nicht nur das Haus habe er fast komplett selbst gebaut, auch sämtliche Kunst-Objekte darin stammen von ihm. Überall Bronzefiguren, glänzende Granitkugeln und immer wieder weiße Skulpturen aus Marmor. Carrara-Marmor muss es sein. Den holt er sich immer noch selbst aus der gleichnamigen Stadt in der Toskana. "Vor ein paar Wochen bin ich wieder runter gefahren und hab eine halbe Tonne geholt. 800 Kilometer, einfach. Dort besorgt ihm ein befreundeter Steinmetz das wertvolle Material.

Schneider entfaltet eine tischdeckengroße Skizze der Firma Babcock Noell und streicht sie mit seinen langen Fingern glatt, "Kunst am Stadion" steht klein im Eck. Die "günstigste Neuerwerbung der TSG", so schrieb die Firma einst, ist aus verschiedenen Perspektiven abgebildet. Die 3 D-Vorlage diente als Basis für Schneiders endgültige Freigabe zur Fertigung. Das Edelstahl schnitt die fränkische Firma FMS per Hochleistungs-Laser zu und schweißte es in Fußballer-Form. Die Firma Kusser aus der Nähe von Passau lieferte zwei massive Granitsockel. Die Bewegung ermöglicht ein dünner Wasserfilm zwischen der Granitscheibe, auf der die Skulptur steht und dem Basisstein darunter, erklärt Schneider. "Minimaler Wasserdruck reicht aus, damit sie sich dreht." Im November 2008 war der kantige Kicker schon einsatzbereit, die TSG spielte damals an der Tabellenspitze, offiziell übergeben wurde die Statue aber erst bei der Eröffnung des Stadions am 24. Januar 2009. Vorher setzte ein Kran die Elemente im Kreisverkehr aufeinander.

Wilhelm Schneider schaut auf die Pläne für die Skulptur des Sankt Florian. Foto: Michaelis

Auch mit 85 hört der Künstler nicht auf zu gestalten. In seinem Gartenhäuschen hat er sich eine Werkstatt eingerichtet: Sandstrahler, Kompressor, Hohlbohrer, Holzspalter, ein riesiges Absauggerät für den Staub, der bei seinen Arbeiten entsteht. "Für einen Ein-Mann-Betrieb reicht’s", sagt er. Alles ist von feinem, weißen, kreidigen Puder überzogen, überall liegen Marmorstücke. "Da wird kein Brocken weggeworfen. Das ist mein Material, es ist gut zu bearbeiten, stellt aber auch gewisse Ansprüche." Aktuell werkelt er an einer Skulptur des Sankt Florian. "Die Stadt Walldorf baut ein neues Feuerwehrhaus und da die Jungs immer wieder ihr Leben auf’s Spiel setzen, habe ich gesagt: Noch bevor das Haus steht, hab ich den Stein für Euch gemacht."

Das Thema Fußball habe Schneider nur einmal, für die Stadion-Statue, aufgegriffen. Er selbst sei kein großer Fußball-Fan, die Spiele der TSG verfolge er aber schon, dafür sorgt Ehefrau Renate: "Sie ist großer Hoffenheim-Fan und schaut, dass am Spieltag das richtige Fernsehprogramm eingeschaltet ist." Früher war die gebürtige Pfälzerin Kaiserslautern-Fan, inzwischen hängt der Spielplan der TSG in ihrer Küche. Schneider lernte Hopp während seiner 40-jährigen Zeit als Stadtbaumeister kennen. "Ich kann mich noch an die Anfangszeiten von SAP erinnern, da hatten sie unter anderem ein paar Räume bei der Sparkasse in Walldorf. Dann ging es plötzlich rasend schnell." SAP baute in Walldorf, die beiden sahen sich regelmäßig. "Es war ein Vertrauensverhältnis. Wir haben heute noch Kontakt", sagt Schneider. In Zeiten des Homeoffice würde man sicher nicht mehr so viel bauen, denkt er. "SAP war wichtig für die Entwicklung Walldorfs und der gesamten Region." Das Unternehmen habe das Stadtbild verändert und Geld in die Stadtkasse gespült. Die Nachfrage nach Wohnraum stieg, und es wurden mehr Eigenheime gebaut.

Die Arbeit des Stadtbaumeisters habe sich mittlerweile stark verändert. "Heute wird mehr verwaltet. Ich hab mich früher hingesetzt, den Bleistift genommen, gezeichnet und Zack – so machen wir’s." Inzwischen werde mehr diskutiert. "Die Bevölkerung kann mitreden, obwohl sie vieles gar nicht versteht. Gemeinderäte auch." Schneider habe zu seiner Zeit in Bebauungsplänen festgeschrieben, dass die Einfriedung von Grundstücken zur Straße hin maximal 1,20 Meter hoch sein darf. "Heute gehen die höher, machen alles zu." Die Kommunikation, die früher auf den Straßen stattfand, sei weggefallen. Mit Nachbarschaft habe das meist nichts mehr zu tun. "Die Leute kapseln sich ab. Mancher Konflikt wäre nicht aufgekommen, wenn sich die Parteien mal ausgetauscht hätten."

Vor dem Stadion dreht sich der Zwei-Tonnen-Kicker auch nach zwölf Jahren noch leichtfüßig auf einem Bein. Ein bestimmtes Vorbild für seine Darstellung hatte Schneider nicht, die Interpretation überlasse er den Betrachtern. "Es geht um das Spiel mit dem Ball. Er hat ihn auf dem Schuh. Wohin er ihn kickt, ist doch Fußball-Latein." Vielleicht sei er Verteidiger, vielleicht Passgeber, vielleicht aber auch ein Angreifer.