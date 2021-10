Schwetzingen. (RNZ) Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, hat in Schwetzingen in nächster Zeit zwei Mal die Gelegenheit dazu. Die erste Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises findet am heutigen Dienstag, 26. Oktober, von 13 bis 18 Uhr am Neuen Messplatz in den Räumen des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts neben der Feuerwehr statt. Die zweite Impfaktion folgt am Donnerstag, 4. November, von 14 bis 19 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz. Geimpft wird an beiden Tagen mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson (J & J). Vom Impfstoff von J & J benötigt man nur eine Dosis.

Mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren reicht eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Bei Jugendlichen zwischen zwölf und 13 Jahren müssen die Eltern bei der Impfung anwesend sein. Es erfolgt eine Aufklärung gemäß der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Impfwilligen müssen aber ein Ausweisdokument wie Personalausweis oder Reisepass sowie ihre Versichertenkarte und – soweit vorhanden – den Impfpass mitbringen.