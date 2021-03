Von Anna Manceron

Schwetzingen. In Zeiten von Corona ist alles ein bisschen komplizierter. Das gilt auch für die Landtagswahl am kommenden Sonntag. Um dieses wichtige gesellschaftliche Ereignis für alle so sicher wie möglich zu machen, feilen die Kommunen seit Wochen an ausgeklügelten Hygienekonzepten. In Schwetzingen werden alle Wahlhelfer mit medizinischen Masken und FFP2-Masken sowie Desinfektionsmitteln und Schutzwänden aus Plexiglas ausgestattet. Außerdem stünden Einwegkugelschreiber zur Verfügung, erklärt die Stadtverwaltung. Wer möchte, kann auch seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Dass man in allen Wahllokalen eine Maske tragen und Abstand halten muss, versteht sich mittlerweile von selbst. Trotzdem will die Verwaltung mit Plakaten und Aushängen noch einmal auf die allgemeinen Hygieneregeln hinweisen. Die sonst im GRN-Seniorenzentrum angesiedelten Wahllokale werden in die Kolpinghalle verlegt, um die Bewohner vor Ansteckungen zu schützen.

Für die Stadt bedeutet das nicht nur sehr viel Arbeit, sondern auch zusätzliche Kosten. "Der Mehraufwand ist erheblich, was Organisation und Planung angeht", berichtet der städtische Wahlleiter, Matthias Jäkel. Auch die Suche nach Wahlhelfern und die Vorbereitung der Briefwahlunterlagen sei sehr aufwendig. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten beziffert er auf 40 bis 60 Prozent. Aber: "Ein Großteil der Wahlkosten und die zusätzlichen Aufwendungen in diesem Jahr durch Corona werden vom Land erstattet", so Jäkel.

Hintergrund Die Kandidaten im Wahlkreis Schwetzingen Insgesamt zwölf Kandidaten und ihre Ersatzbewerber treten bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag, 14. März, im Wahlkreis Schwetzingen an. Die Reihenfolge der Kandidaten entspricht der auf dem Stimmzettel. Die Kandidaten im Wahlkreis Schwetzingen Insgesamt zwölf Kandidaten und ihre Ersatzbewerber treten bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag, 14. März, im Wahlkreis Schwetzingen an. Die Reihenfolge der Kandidaten entspricht der auf dem Stimmzettel. > Bündnis 90/Die Grünen: Andre Baumann (Staatssekretär) aus Schwetzingen, Ersatzbewerberin: Monika Schroth (Rechtsanwältin) aus Neulußheim > CDU: Andreas Sturm (Studienrat) aus Neulußheim, Ersatzbewerberin: Sarina Kolb (Diplom-Rechtspflegerin), aus Schwetzingen > Alternative für Deutschland (AfD): Karlheinz Kolb (Versicherungsfachwirt im Ruhestand) aus Ketsch, Ersatzbewerber: Andreas Clewe (Immobilienfachwirt) aus Schwetzingen > SPD: Daniel Born (Landtagsabgeordneter) aus Schwetzingen, Ersatzbewerber: Simon Abraham (Fachangestellter für Arbeitsförderung) aus Schwetzingen > FDP: Holger Höfs (Maschinenbaumechanikermeister) aus Oftersheim, Ersatzbewerber: Denis Müller (Student) aus Oftersheim > Die Linke: Florian Reck (kaufmännischer Angestellter) aus Oftersheim, Ersatzbewerberin: Hanna Matuschek (Studentin) aus Ketsch > Ökologisch-Demokratische Partei/ Familie und Umwelt (ÖDP): Philipp Schrüfer (Jurist) aus Heidelberg, Ersatzbewerberin: Klara Bronberger (Gesundheits- und Krankenpflegerin) aus Heidelberg > Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei): Berthold Wiese (Sozialpädagoge) aus Oftersheim, Ersatzbewerber: Stefan Schittly (Geschäftsführer) aus Brühl > Freie Wähler: Holger Fritz (Elektroingenieur) aus Oftersheim > Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis): Alwin Heid (Rentner) aus Schwetzingen, Ersatzbewerber: Harald Schmitt (Maschinenbauingenieur) aus Schwetzingen > Klimaliste Baden-Württemberg: Falk Appel (IT-Berater) aus Ketsch, Ersatzbewerber: Pierre Herrmann (Energieberater) aus Oftersheim > Partei WIR 2020 (W 2020): Martina Lämmer (Diplom-Ingenieurin Elektrotechnik) aus Mannheim, Ersatzbewerberin: Angelika Kloßas (Sonderschullehrerin) aus Brühl. (rnz)

Eine Wahl zu organisieren, ist schon in normalen Zeiten eine Herausforderung für eine Kommune. Allein könnte die Verwaltung diesen Kraftakt wohl kaum stemmen – erst recht nicht mitten in einer Pandemie. Deshalb ist man neben den städtischen Mitarbeitern auch auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. In Corona-Zeiten gilt das umso mehr.

Am kommenden Sonntag werden in den 16 Schwetzinger Wahlbezirken insgesamt rund 190 Wahlhelfer im Einsatz sein, darunter etwa 110 städtische Mitarbeiter. Die restlichen 80 Wahlhelfer verrichten ihren Dienst ehrenamtlich, bekommen aber eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 45 bis 55 Euro. Nehmen sie vorher an einer Schulung teil, erhalten sie zusätzlich 30 Euro. Wegen der Corona-Pandemie braucht die Stadt diesmal auch mehr Helfer als sonst. "Wir haben uns dafür entschieden, pro Wahlbezirk und Schicht einen Wahlhelfer zusätzlich einzuteilen, um die Hygieneregeln im Wahllokal zu überwachen", erklärt Jäkel. In einem Urnenwahlbezirk sind nun acht statt sechs Helfer im Einsatz. Wegen der hohen Briefwahlbeteiligung hat sich auch die Zahl der Briefwahlbezirke von drei auf fünf erhöht. Dort müssen nun ebenfalls mehr Freiwillige mit anpacken.

Einer von ihnen ist Gerhard Rieger. Der 67-jährige Ur-Schwetzinger ist seit mehr als 30 Jahren in seiner Stadt als ehrenamtlicher Wahlhelfer tätig. Für ihn ist diese Aufgabe eine "staatsbürgerliche Pflicht", der er gern nachkommt. "Wenn man die Demokratie will, muss man auch etwas dafür tun", sagt Rieger. Schließlich erledigten sich Wahlen nicht von allein. "Da muss man als Bürger auch mal Flagge zeigen und mithelfen." Überhaupt ist dem Senior ehrenamtliches Engagement sehr wichtig: Seit mehr als zwei Jahrzehnten leitet er den MGV Liederkranz Schwetzingen 1860 und ist Mitglied der Interessengemeinschaft der Schwetzinger Vereine. Am kommenden Sonntag wird Rieger wieder im Wahlbezirk 1 im Rathaus eingesetzt – sein Stammwahlbezirk. Die anderen Wahlhelfer kennt er bereits, viele sind ebenfalls seit Jahren dabei.

"Wir sind ein eingespieltes Team und verstehen uns gut", erzählt Rieger. Abends, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, sitzen die Helfer manchmal noch gemütlich in einem Lokal zusammen, essen etwas und trinken eine Weinschorle. Das wird diesmal leider nicht möglich sein. Corona sei Dank. Was genau am Sonntag seine Aufgabe sein wird, weiß Gerhard Rieger noch nicht. Aber: "Ich bin einer von denjenigen, die so gut wie immer an der Urne sitzen", erzählt er. Zu den Aufgaben der Helfer gehört zum Beispiel, die Wähler zu begrüßen und ihre Wahlberechtigung zu prüfen. Außerdem sorgen sie dafür, dass nichts in der Urne landet, was dort nicht hingehört – abgesehen von den Stimmzetteln natürlich. Die Helfer müssen auch abgleichen, ob die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel mit den da gewesenen Wählern übereinstimmt.

Richtig ernst wird es um 18 Uhr. Dann schließen die Helfer die Urne auf und zählen gemeinsam die Stimmzettel aus. Die Bürger dürfen dabei zuschauen. "Die Tür muss offenstehen, weil eine Wahl ein öffentlicher Vorgang ist", erklärt Rieger. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Angst davor, sich bei der Wahl mit dem Virus zu infizieren, hat er nicht. "Ich passe nun schon ein Jahr lang auf und bin damit bisher gut durch die Pandemie gekommen", sagt er. Ein gewisses Risiko sei natürlich immer da. Deshalb will Gerhard Rieger auch das Angebot der Stadt an die Wahlhelfer nutzen und vor der Wahl einen kostenlosen Schnelltest machen. Man kann ja nie wissen.