Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Mitten im Schwetzinger Gewerbegebiet, zwischen Autos und Lastkraftwagen, gibt es einen Ort der Ruhe. Es ist das Atelier des Künstlers Vincenzo Di Tommaso. Fast beiläufig greift er zum Bleistift und skizziert mit wenigen Strichen einen Modell-Kopf auf dem Papier. "Ich beginne immer mit der Struktur", erklärt er, während er den gezeichneten Augen Leben einhaucht.

Als der Maler vor mehr als 40 Jahren in die Spargelstadt kam, kannte er dort niemanden. Im Gepäck hatte er seine Begeisterung und sein Talent: Vincenzo Di Tommaso ist in Corato aufgewachsen - einer Kleinstadt im Süden Italiens, knapp 40 Kilometer westlich von Bari. "Ich habe schon immer gemalt", erinnert er sich.

Im Alter von 13 Jahren erhielt Di Tommaso seinen ersten Malunterricht. Ein Jahr später wurde er mit dem ersten Preis des Kunstvereins der Stadt Bari ausgezeichnet. Mit 22 Jahren nahm er dann seinen Mut zusammen und ging nach Frankreich, in die Nähe von Grenoble. Dort jobbte er in Cafés und malte in seiner Freizeit. "Irgendwann konnte ich mit der Porträt-Malerei auch meine Brötchen verdienen", erzählt Di Tommaso und lächelt dabei.

Durch einen Zufall kam er dann nach Schwetzingen - und blieb dort. "Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich meine Freunde", sagt er. "Und wo meine Freunde sind, da ist auch meine Heimat." Er traf auf den Schwetzinger Maler Otto Mindhoff und wurde dessen Schüler. Bis heute zeigt er ihm mit großem Vergnügen jedes neue Bild. Normalerweise malt Di Tommaso mit Acryl. Manchmal wählt er aber auch Aquarell- oder Pastellfarben, Kohle oder Bleistift.

Aber das hat für ihn eigentlich wenig Bedeutung. Viel wichtiger seien die Motive, so der Künstler. Seit fast 40 Jahren ist er künstlerischer Chronist des Schwetzinger Schlosses und dessen Garten. Immer wieder entdeckt Di Tommaso neue Motive und ungewöhnliche Blickwinkel. Vor allem Farben und Spiegelungen haben es ihm angetan. Wer seine sanften Schloss-Bilder sieht, muss oft raten, wo der Künstler beim Malen stand. Wenn man Vincenzo Di Tommaso nach seinen Bildern fragt, fällt es ihm schwer, etwas zu sagen: "Das ist schwierig", gibt er zu. Macht nichts, die Arbeiten sprechen für sich.

Ein weiterer Schwerpunkt seines Könnens ist die Porträt-Malerei. Da gibt es das Porträt einer Frau mit einem unbeschreiblich intensiven Ausdruck in den Augen. Der Maler erklärt: "Diese Frau habe ich zufällig auf einer Hochzeit beobachtet. Sie hatte eine Krebs-Erkrankung. Nach der Chemotherapie trug sie einen Turban. Mich hat diese Mischung aus Jugend, Schönheit und Krankheit fasziniert." Das merkt man. Übrigens: Die Frau hat die Krankheit überwunden.

Wer durch das Atelier des Künstlers wandert, wird von einem Bild nach dem anderen gefesselt. Ein Porträt zeigt ein weibliches Gesicht, das sich in einem See spiegelt. Spannend ist das Vexierbild - also Suchbild - einer Frau, in dem sich eine Taube versteckt. Es gibt auch Bilder, auf denen das Atelier des Künstlers mit seinen Skizzen zu sehen ist. Der Betrachter ist versucht, die Entwürfe in die Hand zu nehmen.

Das geht aber nicht, denn sie gehören zu dem gemalten Bild. Einfach Klasse. Vincenzo Di Tommaso malt selten von Fotos ab, sondern fast immer direkt. Für ihn saß schon Oberbürgermeister René Pöltl Modell. Der Maler musste ihn dabei mehrfach ermahnen: "Jetzt bitte nicht lachen, denn ich möchte den Mund malen." Irgendwann hielt sich der OB dann an die Anweisung.

Di Tommaso unterrichtet auch an den Volkshochschulen in Wiesloch und Schwetzingen, seine Kurse sind immer ausgebucht. Im November wird er eine Ausstellung in der Villa Meixner in Brühl gestalten.