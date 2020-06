Von Peter Wiest

Schwetzingen/Mannheim. Dem Immobilienberater Orhan Ekici aus Schwetzingen stand die Enttäuschung über die Abweisung seiner Klage durch das Mannheimer Landgericht nach der Urteilsverkündung am Freitagmorgen ins Gesicht geschrieben. Die zuständige Richterin Sandra Kattermann hatte die Klage auf Zahlung einer Provision in dreistelliger Höhe für den Verkauf der Wollfabrik im Jahr 2018 abgewiesen. Ihre Begründung: Es seien keine ausreichenden Beweise erbracht worden. Die Kosten des Verfahrens muss nun der Kläger tragen.

Ekici hält diese Entscheidung nicht für gerechtfertigt und brachte dies auch deutlich zum Ausdruck. "Für mich hat sich im Verlauf des Prozesses klar ergeben, dass Joachim Schulz und Harald Zimmermann gemeinschaftlich versucht haben, mich um meinen Makler-Lohn zu bringen", sagte er gegenüber der RNZ. Auch deshalb werde er nach Rücksprache mit seinem Anwalt Berufung gegen das Urteil einlegen. "Auf jeden Fall wird es jetzt ganz sicher nicht langweilig", so Ekici weiter. "Fortsetzung folgt. Es gibt schließlich noch höhere Instanzen als das Landgericht. Und ich werde mein Recht durchsetzen." Der Verkauf der Schwetzinger Wollfabrik war im Dezember 2018 in Berlin über die Bühne gegangen. Der bisherige Besitzer, Harald Zimmermann, und dessen Frau hatten das Veranstaltungshaus als Gesamtobjekt inklusive zweier benachbarter Häuser für mehr als drei Millionen Euro inklusive Steuern an Joachim Schulz veräußert.

Orhan Ekici fordert dafür von Schulz nun eine Provision in Höhe von 3,57 Prozent inklusive Steuern – also deutlich mehr 100.000 Euro. Schulz behauptet seinerseits, dazu bestehe keine Verpflichtung, da er eine solche niemals eingegangen sei. Deshalb hatte Ekici vor dem Landgericht eine Klage gegen ihn eingereicht. Das Mannheimer Landgericht fällte sein Urteil nach mehreren Zeugenvernehmungen und vier Verhandlungstagen, die sich fast über ein Jahr hinweg zogen.

Ekici wiederholte nach der Urteilsverkündung, dass Joachim Schulz weiterhin verpflichtet sei, ihm die geforderte Courtage in Höhe von 3,57 Prozent des Verkaufspreises zu zahlen. Für ihn sei diese Verpflichtung auch aus der Vernehmung der Zeugen im Prozess klar hervorgegangen. Insbesondere Zimmermann habe sich bei seinen Aussagen "in zahlreiche Widersprüche verwickelt", sagte Ekici.

Zimmermann und Schulz hätten seine Makler-Dienste "voll umfänglich in Anspruch genommen", ein entsprechender Vertrag sei "konkludent zustande gekommen". Umso verwunderlicher sei es, dass jetzt ein solches Urteil gefällt wurde. Eine ausführliche Begründung des Urteils werde den Parteien und ihren Anwälten in der kommenden Woche zugestellt, erklärte der Vorsitzende Richter am Landgericht, Joachim Bock, auf Nachfrage. Deshalb könne man derzeit über Details noch nichts Näheres sagen. Klar sei jedoch, dass der Kläger keinen Anspruch auf eine Maklerprovision in der von ihm geforderten Höhe habe.

Der beklagte Joachim Schulz war gestern offenbar zufrieden mit dem Urteil, wollte es jedoch nicht kommentieren. Für ihn sei derzeit wichtig, dass das Veranstaltungshaus den Betrieb möglichst bald wieder aufnehmen könne. Ein Termin für die Wiederöffnung nach der Corona-bedingten Zwangspause steht jedoch noch nicht fest. In der Zwischenzeit finden dort Konzerte, Podiumsdiskussionen und Gottesdienste ohne Publikum statt, die per Livestream im Internet übertragen werden.