Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Als Joshua Mahl bei einer Fernsehshow von Helene Fischer das Lied "Kuliko Jana" der deutschen Sängerin Oonagh alias Senta-Sofia Delliponti hörte, wusste er sofort: Dieses Lied würde "sein" Song sein. Passend zu der Musik entwarf er einen eigenen Kindertanz und machte beim Wettbewerb um den "Tanz des Jahres" des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbands mit. Mit Erfolg: Joshua Mahl, der für die Tanzschule Kiefer in Schwetzingen arbeitet, hat den bundesweiten Wettbewerb mit 28 Teilnehmern für sich entschieden. "Meine Chefin Andrea Kiefer, das ganze Team und ich freuen uns so sehr", erklärt der 26-jährige Tanzlehrer. "Es kam ganz unerwartet."

Bei dem Wettbewerb machte er schon zum dritten Mal mit. "Es ist eine tolle Gelegenheit, neue Tanz-Ideen kennenzulernen. Man bekommt neue Impulse für den eigenen Unterricht", erzählt er. Wegen der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb wie bereits 2020 erneut online statt. Vor rund 500 Zuschauern wurden die Videos gezeigt und die Teilnehmer live zugeschaltet. "Ich war der einzige Mann in dem Wettbewerb. Als mein Gesicht auf dem Bildschirm als Gewinner eingeblendet wurde, habe ich mich zuerst nicht erkannt", erzählt Mahl. "Dann bin ich vor Freude in der Tanzschule auf- und abgesprungen. Meine Chefin kam sofort zu mir und gratulierte."

Der Kindertanz des Jahres 2021 von Joshua Mahl

Den Text des Songs kann man nicht nur, aber vor allem in der Corona-Zeit als Mutmacher verstehen: "Kuliko Jana. Eine neue Zeit fängt gerade erst an und ich kann sie schon sehen. Wie im freien Fall lass’ ich alles los, um neue Wege zu gehen. Ich atme ein, ich atme aus und kann mich wieder spüren." Normalerweise verwendet Joshua Mahl für Kinder-Tänze schnelle Bewegungen. Doch dieses Mal ließ er sich vom "Zauber des Songs" leiten und entschied sich für nahezu meditative Bewegungen mit bunten Tüchern.

Mit seiner Chefin Andrea Kiefer und seinem Kollegen Daniel Barkowsky hat er immer wieder an der Choreografie gearbeitet. Während der Lockdown-Pause im vergangenen Sommer konnte er den Tanz dann mit Kindern testen. "Die haben gestrahlt und mitgesungen", berichtet er und lächelt. Der Tanz ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet, kann aber vereinfacht auch von Mädchen und Jungen ab vier Jahren getanzt werden.

Joshua Mahl ist in Wiesental bei Waghäusel aufgewachsen und wohnt auch heute noch dort. Mit 14 Jahren nahm er mit Freunden an einem Tanzkurs teil. "Das war Zufall," erinnert er sich. "Die Bewegung zur Musik und der Rhythmus haben mir so Spaß gemacht, dass ich hängen geblieben bin." Als er gefragt wurde, ob er nach der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Tanzlehrer machen wollte, sagte er sofort zu. Weil er damals aber noch nicht volljährig war, absolvierte er zunächst nur ein einjähriges Praktikum. "Für diesen Job muss man volljährig sein, weil man oft abends arbeitet", erzählt er. Es folgte eine dreijährige Ausbildung an einer Tanzschule in Bruchsal mit dem dazugehörigen theoretischen Unterricht in Heidelberg. Nebenbei besuchte Joshua Mahl viele Workshops für Solo-Tänze für Kinder und Jugendliche (zum Beispiel Hip-Hop) und Senioren.

Vor fünf Jahren wollte er dann etwas Neues kennenlernen. Bei der Tanzschule Kiefer war eine Stelle frei, und Mahl bekam sie. Wie seine Kollegen unterrichtet er in der Corona-Zeit im Wechsel zwischen Präsenz- und Onlinekursen. So hat er im vergangenen Jahr unter anderem einen Onlinekurs für Menschen mit geistiger Behinderung gestaltet. Im Moment gibt es für seine Tanz-Kids jeden Freitag einen virtuellen Kurs. "Das ist mein Highlight der Woche", erzählt Mahl. Die jungen Nachwuchstänzer können den "Kindertanz des Jahres" nun also bei dem Tanzlehrer trainieren, der die Choreografie auch entworfen hat. "Tanzen macht glücklich – auch die Kinder", sagt Joshua Mahl.