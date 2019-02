Die Skateranlage vor dem "Go In" ist ein wichtiger Treffpunkt für Jugendliche in Schwetzingen. In einer Umfrage der Stadt übten diese vor allem Kritik am Jugendtreff im Hirschacker, der unter der Woche bereits um 17 Uhr schließt. Das soll sich nun ändern. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Knapp ein Jahr ist es her, dass die städtische Jugendreferentin Andrea Kroll ihren Dienst angetreten hat. Nun zeichnen sich erste Veränderungen ab: Zwar hat Kroll die Jugendarbeit in Schwetzingen nicht komplett neu erfunden, aber doch anders aufstellt.

In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschuss skizzierte sie die grob die Pläne für die kommenden Monaten. Kroll plädierte dafür, den Jugendlichen ab 13 Jahren im Jugendzentrum "Go In" und im Jugendtreff im Hirschacker mehr Platz einzuräumen. Im Gegenzug dazu will sie die Zeiten für Kinder unter 13 Jahren etwas einschränken. "Dieses Vorhaben tragen auch die Mitarbeitern der beiden Einrichtungen", sagte Kroll.

Die Jugendreferentin hatte in den vergangenen Monaten mehrere Aspekte der Jugendarbeit in Schwetzingen untersucht. Dabei stützte sie sich nicht nur auf eigene Erhebungen, sondern auch auf eine Umfrage unter 1620 Schülern, unter ihnen 492 Schwetzinger Jugendliche. Dabei ging es vor allem um die Punkte Zeit und Interessen der Jugendlichen.

Diese übten in erster Linie Kritik an den Öffnungszeiten des Jugendtreffs im Hirschacker. Der schließe jeden Tag - freitags ausgenommen - bereits um 17 Uhr. Dabei gaben viele Jugendlichen an, erst ab 16 oder 17 Uhr freie Zeit zu haben. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten sei daher unausweichlich, so Kroll. Auch im "Go In" will sie die Angebote und Zeiten für verschiedene Altersgruppen verbessern.

Und so soll das neue Programm aussehen: Für Kinder zwischen acht und zehn Jahren ist jede Woche ein kompletter Tag reserviert. An den verbleibenden vier Tagen sind jeweils zwei Stunden mit Angeboten für Kinder von zehn bis 13 Jahren vorgesehen. Und für den Rest des Tages (bis 20 Uhr) stehen die Räume dann ausschließlich für Jugendliche ab 13 Jahren zur Verfügung. Das bisherige Angebot bewerteten die Jugendlichen als "eher suboptimal".

Das liege daran, dass es derzeit zwischen den Aktivitäten für Jugendliche und deren Interessen "keinen gemeinsamen Nenner" gebe, sagte Kroll. So werden etwa die Angebote aus dem künstlerischen Bereich von Grundschulkindern gut angenommen, nicht aber von älteren Schülern. "Auch hier ist eine Neuausrichtung notwendig", betonte Kroll. "Die müssen wir gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeiten."

Einen Erfolg hatte sie dann doch noch zu vermelden: die mobile Jugendarbeit. Dabei habe man im vergangenen Jahr fast 1000 Jugendliche angetroffen und erste Gespräche zum Kennenlernen geführt. "Die Jugendlichen wissen jetzt, dass es uns gibt und sie Ansprechpartner haben", sagte Kroll.

Sie sprach sich zudem dafür aus, die Perspektive der Jugendlichen in den städtischen Gremien stärker zu berücksichtigen. Auch Oberbürgermeister René Pöltl räumte ein, dass es ab 13 Jahren bis zum Erwachsenenalter eine "gewisse Lücke" im städtischen Angebot gebe. Den Wunsch vieler Jugendlicher nach einem McDonalds müsse man dabei nicht unbedingt als Wunsch nach einer billigen Burgerkette verstehen, erklärte Kroll. Vielmehr gehe es den Jugendlichen um einen Ort, an dem sie sich treffen können und der günstig ist.

"Das könnte auch ein Jugendcafé mit WLan sein", so Kroll: "Die Jugendlichen brauchen vor allem Räume, wo sie einfach sein können." Wichtig sei, ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und Ideen zeitnah aufzugreifen. Bei den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses stieß diese Forderung scheinbar auf offene Ohren. Sie wollen den Wünschen der Jugendlichen auch Taten folgen lassen.