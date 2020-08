Schwetzingen. (RNZ) Illegale Müllentsorgung ist ein Problem, das den Naturschutzbund (Nabu) der Region Schwetzingen schon lange beschäftigt. An den Parkplätzen und Buchten entlang der Friedrichsfelder Landstraße zwischen Schwetzingen und Friedrichsfeld würden Bauschutt, Altreifen, imprägniertes Holz, Campingtoiletten, Matratzen, Elektrogeräte, Windeln und unlängst mehrere Kubikmeter Sperrmüll abgeladen, heißt es in einer Mitteilung.

Jetzt haben die Naturschützer eine besonders dreiste Aktion dokumentiert: Am Nordrand der ehemaligen Kilbourne-Kaserne wurde zwischen dem 23. und 24. August ein Berg von Müll aus einer Haushaltsentrümpelung hingeworfen. Das sei "an Unverfrorenheit kaum zu übertreffen", lautet das Urteil. Gewichtstangen zum Fitnesstraining, Gartenschlauchtrommeln, Möbelplatten, Glasplatten, Spiegel, Umzugskisten und vieles mehr wurde entsorgt. Wenige Hundert Meter nördlich davon liegen ebenso frisch entsorgt in einer von Spaziergängern gern genutzten Haltebucht Hausmüll, Wischmopp, Staubsauger, Verpackungsmaterial und eine Kaffeemaschine. Schaut man nach Hinweisen auf Verursacher, so stellt man mittlerweile fest, dass Adressetiketten mehr oder weniger vollständig vorher abgerissen werden. Am 26. August hat der Bauhof der Stadt Schwetzingen den Sperrmüll beseitigt.

"Gerade in Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr sind Glasabfälle auf Waldwegen grob fahrlässig", geben die Naturschützer zu bedenken. Genauso werde Grundwasser durch derartigen Frevel möglicherweise gefährlich belastet. Man dürfe sich nicht wundern, wenn Städte wie zum Beispiel Pforzheim, "Müllpolizisten" beauftragen, um diesem illegalen Treiben etwas entgegenzusetzen.

Zum Schutz vor der Vermüllung empfindlicher Flächen werde mitunter der Zutritt eingeschränkt. "Wenn dann lieb gewonnene kleine Parkbuchten durch Poller unzugänglich geworden sind, müssen es leider auch diejenigen ausbaden, für die die Natur ein hohes schützenswertes Gut ist."