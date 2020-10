Weihua Wang hat es bei der Miss-Wahl unter die Top zwei in Baden-Württemberg geschafft. Eine davon ist beim großen Finale am 27. Februar 2021 dabei. Foto: Tobias Dick

Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. Die Miss-Germany-Wahl ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Gut so! Mussten die Frauen früher im Bikini halb nackt über den Laufsteg schlendern, sich ausschließlich über ihr Aussehen definieren und 0815-Fragen der geifernden Männer-Jury beantworten, hat sich das aus der Zeit gefallene Konzept des Wettbewerbs seit der #MeToo-Debatte gewandelt. Statt Schönheit zählt jetzt die Persönlichkeit, die Story. "Empowering Authentic Women" lautet das Motto. Die Bikinis bleiben im Kleiderschrank. Schluss mit der Fleischbeschau.

Trotzdem kam die Bewerbung von Weihua Wang im Frühjahr erst mal überraschend. Die 26-jährige Schwetzingerin ist hochintelligent, hat einen Bachelor in BWL sowie einen Master in Management an der Uni Mannheim erworben und arbeitet als Unternehmensberaterin. Von 2014 bis 2019 war sie Grünen-Stadträtin in Schwetzingen. Für die Ökopartei wollte sie im kommenden Jahr auch in den Landtag einziehen, die gebürtige Chinesin verlor aber gegen ihren internen Konkurrenten André Baumann.

In ihrem Bewerbungsvideo steht Weihua Wang in ihrem Lieblingsort, der Schwetzinger Schlossanlage. Sie nennt sich eine "idealistische Kämpferin" für eine bessere Gesellschaft der Zukunft, spricht über ihren Podcast und ihr großes Ziel: dass wir bei der Klima- und Corona-Krise und der Frage nach sozialer Gerechtigkeit gemeinsame Lösungen finden.

Wenn sie nicht gerade arbeite, treffe sie sich mit der Familie und Freunden, backe, tanze, musiziere oder wandere. "Man kann mich für ziemlich alles begeistern", sagt Weihua Wang. Kein Sterbenswörtchen zu ihrem Aussehen. Sie gewinnt auch so. Und darf sich nun sogar darüber freuen, unter den Top zwei aus Baden-Württemberg zu sein.

Aus deutschlandweit über 15.000 Bewerberinnen haben es 32 Frauen in die nächste Runde geschafft. Sie hätten durch ihre Visionen, ihre Persönlichkeit und Expertise überzeugt und würden am 21. November oder 5. Dezember am "Empowerment Day" beim Schuhpartner Tamaris in Detmold teilnehmen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Veranstalters der Wahl.

Neben Weihua Wang – sie ist 1,64 Meter groß, das muss als Info zu ihren Maßen reichen – vertritt die 34-jährige Dana Holzner aus Obersontheim im Kreis Schwäbisch-Hall das Ländle. Beim "Empowerment Day" sollen die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Visionen der Frauen noch stärker herausgearbeitet werden, um sie auf ihrem weiteren Weg zu stärken. Im Anschluss wählt die Jury aus, wer zu der Top 16 aus Deutschland gehört. Erfolgversprechende Faktoren sind laut Veranstalter Authentizität und Ausstrahlung, Kreativität und Unterhaltung, Professionalität und Kritikfähigkeit.

Die Siegerin aus Baden-Württemberg hat dann am 27. Februar nächsten Jahres im Finale im Europa-Park in Rust die Chance, die neue Miss Germany zu werden. Sie stellt sich einer fast ausschließlich mit Frauen besetzten Jury: Lara Gonschorowski (Chefredakteurin der deutschen "Cosmopolitan"), Zeina Nassar (Boxerin und Feministin), Dagmar Wöhrl ("Höhle der Löwen"-Investorin, ehemalige Miss Germany 1977) und Gründerin Karo Kauer. Als einziger Mann darf der Entertainer und Autor Riccardo Simonetti mit entscheiden.