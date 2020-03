Schwetzingen. (RNZ) Um die Gefahr einer Verbreitung des neuartigen Corona-Virus einzudämmen, ergreift jetzt auch die Stadt Schwetzingen weitere Maßnahmen zum Schutz der Bürger und ihrer Mitarbeiter. Die RNZ gibt einen Überblick:

Rathausbetrieb: Ab sofort gibt es im Rathaus keine allgemeinen Öffnungszeiten mehr. Die Verwaltungsgebäude können nicht mehr ohne Weiteres betreten werden. Davon betroffen sind das Bürgerbüro, das Standesamt, das Generationenbüro, die Touristinformation sowie die Bibliothek. Die Bürger werden gebeten, nicht zwingende Behördengänge aufzuschieben oder per E-Mail an info@schwetzingen.de und telefonisch mit der Stadtverwaltung Kontakt aufzunehmen. Viele Behördengänge können auch über Online-Formulare abgewickelt werden. Eine Übersicht über alle möglichen Online-Verfahren finden Sie unter www.schwetzingen.de in der Rubrik Stadt & Bürger/ Online-Dienste.

Gemeinderat: Die Gemeinderatssitzungen und die Ausschusssitzungen finden vorerst wie geplant statt.

Veranstaltungen und Familienfeiern: Ausnahmslos alle städtischen Veranstaltungen sind abgesagt. Untersagt sind auch alle Veranstaltungen über 100 Personen in geschlossenen Räumen. Bei Trauungen wird die Teilnehmerzahl auf maximal zehn, bei Beerdigungen auf 20 Personen. Trauerfeiern werden weitgehend im Freien stattfinden, auf die Trauerhalle soll nur bei schlechtem Wetter zurückgegriffen werden.

Seniorenbesuche: Es finden bis auf Weiteres auch keine Besuche bei Ehe- oder Altersjubilaren statt. Für die Senioren- und Pflegeheime sowie für die GRN-Klinik gelten eingeschränkte Besuchsregelungen, über die die jeweiligen Einrichtungen selbst informieren.

Infotelefon: Ab Dienstag, 17. März, ist ein Corona-Bürgertelefon mit der Telefonnummer 06202/8 73 33 geschaltet. Die ist die Hotline von 8 bis 18 Uhr besetzt. Für die gesundheitliche Beratung ist weiterhin das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises unter der Nummer 06221/5221881 zuständig. In dringenden Fällen kann ein Termin vereinbart werden.

Kulturelle Einrichtungen: Die Musikschule stellt den Unterricht bis 19. April ein. Das Palais Hirsch wird geschlossen. Das Theater am Puls setzt seine Vorstellungen aus. Regelungen zu Ticketerstattung und Verschiebung von Veranstaltungen obliegen den jeweiligen Veranstaltern. Wer Karten für eine bestimmte Veranstaltung erworben hat, kann sich auf den jeweiligen Internetseiten informieren. Auch die Stadtbibliothek bleibt geschlossen. Die Stadt Schwetzingen betont, man werde kulant bei der Gebührenerstattung und eventuell entstehenden Mahngebühren – die beispielsweise anfallen, weil man ausgeliehene Medien nicht bei der Bibliothek zurückgeben kann – verfahren.

Volkshochschule: Vor dem Hintergrund der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen unterbricht die VHS den Kurs- und Unterrichtsbetrieb ab Dienstag, 17. März, bis Sonntag, 19. April. In diesem Zeitraum finden weder Kurse noch Prüfungen, Vorträge oder Kulturveranstaltungen statt. "Zum Schutz der Dozenten und Teilnehmer ist dieser Schritt gemäß der Entscheidung der Landesregierung sinnvoll", heißt es in einer Mitteilung der VHS Schwetzingen. Die ausgefallenen Unterrichtstermine sollen nach den Osterferien in den Sommer hinein nachgeholt werden. VHS-Teilnehmer können im Lauf der nächsten Woche auf der Homepage unter www.vhs-schwetzingen.de ihre Nachholtermine erfahren. Falls Vorträge oder Kurzseminare abgesagt werden, erhalten die Teilnehmer eine Benachrichtigung.

Sport- und Freizeitstätten: Die Stadt schließt alle Sporthallen, das Schwimmbad in der Nordstadthalle sowie alle Spielplätze. Davon betroffen ist auch das "Alla hopp"-Gelände sowie die Grillhütte. Das Jugendzentrum (GoIn) ist ab sofort geschlossen. Ab Dienstag, 17. März, schließt das Freizeitbad Bellamar.

Weitere Maßnahmen: Eine Entscheidung darüber, wie mit privaten Freizeiteinrichtungen, Fitnessstudios, Gastronomie, Diskotheken und Ähnlichem weiter verfahren wird, kann die Stadt Schwetzingen nicht allein entscheiden. Die entsprechenden Entscheidungen übergeordneter Stellen werden in Kürze erwartet.

Info: Alle aktuellen Information sind hier immer aktuell abrufbar.