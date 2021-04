Schwetzingen. (RNZ) Im Zuge der Arbeiten für die neue Gas- und Wasserleitung zwischen Schwetzingen und Plankstadt in der Grenzhöfer Straße ist die Berliner Straße ab Montag, 12. April, teilweise gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen die neuen Leitungen beginnend von der Berliner Straße, Hausnummer 60, in Richtung der Berliner Straße, Hausnummer 70, bis in die Grenzhöfer Straße (diese wird gequert) vor die Nordstadthalle verlegt werden.

Wegen der geringen Straßenbreite wird die Berliner Straße im Bereich der Hausnummern 62 bis 70 voll gesperrt. Der Parkplatz gegenüber der Berliner Straße 70 wird ebenfalls gesperrt. Die Anwohner der Stichstraße Berliner Straße 60/62 können ihre Fahrzeuge während der Bauarbeiten auf dem Schotterparkplatz der Nordstadthalle parken. Die Querung über die Grenzhöfer Straße erfolgt mit einer halbseitigen Sperrung. Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten, und damit auch die Sperrungen, dauern voraussichtlich bis zum 31. Juli.