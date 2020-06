Von Wolf H. Goldschmitt

Schwetzingen. Der Name passt perfekt: "Tierschutzverein Arche Noah". Das Haus von Ursula Gruß-Uhrig im Dianaweg war und ist für viele Tiere tatsächlich die letzte Rettung vor dem Untergang. Auch für die Handvoll Leben, die sie liebevoll "Falbala" getauft haben. Das schwächliche Leichtgewicht ist nach der Schönheit aus den Asterixheften benannt. Sie stammt aus einer der vielen Katzenvermehrungsstationen, die ihre "Ware" über Ebay zum Verkauf anbieten und das Tierschutzgesetz mit Füßen treten. Im Keller der Arche wird die Kleine in den kommenden Wochen aufgepeppelt, medizinisch versorgt und sozialisiert. "Sobald sie groß und stärker geworden ist, kommt sie in einem Haushalt, wo schon ein Kater namens Obelix lebt", plant Organisatorin Anya Telzerow die Zukunft der hübschen Kätzin.

"Um Gutes zu tun braucht es keiner Überlegung". Unter diesem Leitsatz, der von Johann Wolfgang Goethe stammt, kämpft die Schwetzinger Einrichtung tagtäglich, und auch oft bis spät in die Nacht hinein, um heimatlosen, entlaufenen und in Not geratenen Katzen zu helfen.

Seit der Gründung vor fast 25 Jahren haben die ehrenamtlichen Helfer unzählige Hunde, Katzen, Kleintiere und Vögel aufgepeppelt, vor dem Tierheim bewahrt und ihnen ein neues Zuhause vermittelt. Ausgesetzte, entlaufene, verletzte oder einfach nicht mehr erwünschte Lebewesen werden bis zu ihrer Vermittlung privat bei Mitgliedern oder Freunden des Vereins untergebracht und versorgt.

Die Arche springt auch ein, wenn die Veterinärämter versagen. In Mannheim hat die routinierte Rettungsmannschaft aus Schwetzingen unlängst acht Katzen aus einer völlig verdreckten Messi-Wohnung in Mannheim geholt und vor dem sicheren Tod bewahrt. "Solche Fälle kommen leider oft vor. Und bis die Behörden wirklich aktiv werden, kommt die Hilfe meist zu spät", weiß Anya Telzerow. Nicht alle unterernährten, verwahrlosten Katzen der Mannheimer Mietnomaden haben die skandalöse Haltung überlebt. Doch drei der schwer geschädigten Vierpfötler sind inzwischen in neue Familien vermittelt. Die einfühlsame Therapie von engagierten Helfern wie Marc Gonzales, Christian Klever und anderen unter dem Dach der Arche hat ihnen jetzt den Weg in ein unbeschwertes Leben ermöglicht.

Rund 280 Mitglieder halten die Arche finanziell über Wasser. Die Arbeit mit Tieren und mit diesem Thema erfordert Idealismus, Engagement und vor allem viel Geld. Tierarztkosten von etwa 40.000 Euro müssen jedes Jahr aufgebracht werden. Über Mitgliedsbeiträge kommt höchsten ein Viertel dieser Summe in die Kassen. Allein Spenden sorgen dafür, dass das Rettungsschiff nicht untergeht, auch wenn die Wellen bisweilen hoch schlagen.

"Doch die Erfolge der vergangenen Zeit, glückliche Hundeaugen und zufriedenes Katzenschnurren machen unsere Arbeit so wertvoll und erfüllen uns mit Stolz und Zufriedenheit", erklären die Tierschützer ihre unermüdliche Motivation. Dass dieses Engagement ansteckend ist, zeigt die Resonanz bei der jungen Generation. "Bereits Grundschulkinder gehen mit sehr offenen Augen durch die Natur gehen und haben Fragen haben, die wir stets gerne beantworten", berichtet der Verein auf seiner Homepage über gelungene Aktionen beim Kinderferienprogramm und in den Schulen der Stadt.

Info: Weitere Informationen zum "Tierschutzverein Arche Noah gibt es im Internet unter www.arche-noah-ketsch.de. Ursula Gruss-Uhrig ist zwischen 10 und 17 Uhr telefonisch unter 06202/32 36 zu erreichen, und Anya Telzerow unter 01590/6 49 99 55 ganztägig per WhatsApp. oder per E-Mail an info@arche-noah-ketsch.de