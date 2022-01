Letzter symbolischer Akt: Oberbürgermeister René Pöltl entfernt den Klebestreifen auf dem Verkehrsschild. Ab sofort gilt in der Zähringer Straße Tempo 30. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Ein langer Kampf mit der zuständigen übergeordneten Behörde ist jetzt endlich zu einem guten Ende gekommen. Der Versuch der Schwetzinger Stadtverwaltung, in der viel befahrenen Zähringer Straße – auf der als Direktverbindung hinüber nach Hockenheim täglich 21.800 Fahrzeuge verkehren, – Tempo 30 einzuführen, war in den Jahren 2006/2007 an einem lächerlichen Dezibel gescheitert.

Um diesen Wert war die Lärmbelastung für die Anwohner zu gering, um Tempo 30 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt zu bekommen. "Erst mit Beschluss des Gemeinderats über einen Lärmaktionsplan in Schwetzingen konnte unsere Ansinnen jetzt umgesetzt werden", so Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl am Donnerstag bei der Freigabe der Straße für das Tempolimit ohne zeitliche Begrenzung.

Vor dem Beschluss des Gemeinderats am 30. September 2020 war ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Der Bauhof hatte jetzt ganze Arbeit geleistet und die Tempo-30-Schilder bereits angebracht. Und so mussten anlässlich des freudigen Ereignisses nur noch die roten Klebestreifen auf den Schildern entfernt werden.

Schwetzingen ist von zwei Seiten her stark lärmgeplagt. Dabei spielt der überörtliche Straßenverkehr auf der Autobahn A 6 eine Rolle und der Schienen-Güterverkehr auf der Rheintal- und Schnell- bahntrasse. Aber auch innerorts spielt der Auto-Verkehrslärm bei der Belastung für die Anwohner entlang viel befahrener Straßen eine große Rolle.

Der Schwerlastverkehr ist bereits seit einigen Jahren aufgrund eines Durchfahrtsverbots für Lkw aus der Zähringer Straße verbannt.

"Das ist auch in die Navigationssystem-Software eingepflegt, so dass der Schwerlastverkehr umgeleitet wird. Aber vor allem nachts hat sich die Zähringer Straße jenseits der Blitzersäule zu einer Rennstrecke entwickelt. Die Anwohner sind jedenfalls total glücklich über das Tempolimit", weiß Pöltl.

In Schwetzingen wurden in jüngster Zeit Tempo-30-Schilder in der Bruchhäuser Straße, der Mühlenstraße, der Friedrich-Ebert-Straße und der Walther-Rathenau-Straße aufgestellt. Folgen soll noch die Lindenstraße.