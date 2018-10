Schwetzingen. (pol/mün) Polizisten erwischten am Dienstagmittag Jugendliche auf dem Hof einer Schwetzinger Schule beim Rauchen eines Joints. Dabei nahmen die Zivil-Ermittler einen 17-Jährigen fest, der ein mutmaßlicher Dealer sein soll.

Bei der Kontrolle des Jugendlichen fanden die Beamten typische Drogen-Utensilien, wie einen Crusher. Auf dem Polizeirevier behauptete der 17-Jährige, das Rauschgift am Vortag in Plankstadt gekauft zu haben.

Aber bei der Durchsuchung seines Zimmers in der Wohnung der Eltern wurden die Polizisten fündig: Sie fanden eine Waage, Zubehör für Drogenkonsum sowie mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung, wie es in der Mitteilung heißt.

Zur Herkunft des Geldes habe der Jugendliche keine plausible Erklärung gegeben. Das Rauschgift, das Geld sowie die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 17-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und Drogenhandels ermittelt.