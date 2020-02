Von Stefan Kern

Schwetzingen. Genau in dem Moment, als sich der 66. Kurpfälzer Fastnachtsumzug in Bewegung setzte, hörte der Regen auf. Zur großen Freude der Narren fiel den gesamten Zug über kein einziger Tropfen mehr vom Himmel. Der guten Stimmung stand also nichts mehr im Weg. Wobei Saskia Schnepz darauf beharrte, dass dies auch bei Regen nicht anders gewesen wäre. "Echte Faschingsfans lassen sich von ein bisschen Wasser von oben nicht abhalten", betonte sie.

Insgesamt 101 Nummern umfasste der Kurpfälzer Fastnachtszug – ein farbenfrohes und vor allem lautes Straßenfest mit rund 30.000 Zuschauern. Vom Mannheimer Traditionscorps über Abordnungen aus Reilingen, Oftersheim, Ketsch und Eppelheim bis Heidelberg, Brühl, Plankstadt, Hockenheim und andere, gaben sich tausende Akteure die Ehre und machten aus dem Zug eine gigantische Party. "Leider schlagen wie immer ein paar Wenige über die Stränge und stören die Party", bedauerte Martin Scheel, der Leiter des Schwetzinger Polizeireviers. "Ich finde es immer schade, das mit ansehen zu müssen."

Bis Redaktionsschluss waren allerdings nur kleinere Scharmützel bekannt, die Mehrheit der Narren feierte friedlich und ausgelassen. Das traf ganz besonders auf die Kinder zu. Für den neunjährigen Nico und seine zwei Jahre alte Schwester Alexa glich die Zugstrecke einem riesigen Jagdrevier für Süßigkeiten. Auch der kleine Martin war angesichts des Süßigkeitenregens kaum zu bremsen. "Das ist so toll hier", rief der Achtjährige begeistert.

Doch nicht nur die Süßigkeiten kamen bei den Zuschauern gut an. Auch die Wagen wurden bewundert und bejubelt. Lustig, laut, bunt und mit neckischen Botschaften versehen, begeisterten sie die Narren am Straßenrand. "Läuft dein Leben stets nach Plan, fährst du selten Deutsche Bahn – fahr lieber mit Jim Knopf", hieß es etwa auf einem Wagen.

Andere wollten "mit Dagoberts goldenem Pool" das Gewann Entenpfuhl auf Schwetzinger Gemarkung an der Grenze zu Ketsch vor der Abholzung durch eine Baustoff-Firma retten. Aber auch globale Themen wie das Insektensterben beschäftigten die Narren. "Sind erst mal alle Bienen tot, ist nicht nur Pu der Bär in Not", titelte eine Zuggruppe. Zuschauer Bernd Kohler fand viele der Sprüche und Wägen gut. "Sie zeigen, dass der Karnevalszug auf der Höhe der Zeit ist", sagte er. Am Ende ging es den Narren dann aber vor allem doch ums Feiern und Partymachen. Von der rhythmischen Musik ließ sich fast jeder mitreißen: Kirchenmänner, Nonnen und Mönche tanzten fröhlich mit Hexen, Vampiren und sogar dem Teufel. Dazu gesellte sich die halbe Tierwelt, inklusive Fabelwesen. Ein Bild für die Götter.

Auch nach dem Ende des Umzugs war für die Narren noch lange nicht Schluss. Denn die Faschingsparty ging fröhlich weiter in den Kneipen und Bars der Spargelstadt. Am Ende ließ sich sogar die Sonne noch einmal blicken. Der Wettergott weiß wohl, wie sich das gehört, wenn die Schwetzinger Fastnacht feiern.