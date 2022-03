Schwetzingen. (RNZ) In Schwetzingen hat es am Dienstagnachmittag einen Brand im Bowlingcenter gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Heute kurz nach 16 Uhr geriet in der Küche des Bowlingcenters Schwetzingen in der Rheintalstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Fritteuse in Brand und es entwickelte sich starker Rauch.

Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Das komplette Gebäude ist derzeit noch stark verraucht. Während des Brands hielten sich insgesamt zwei Beschäftigte und drei Familien mit ihren Kindern in dem Gebäude auf. Bereits vor Eintreffen die Rettungskräfte war das Gebäude geräumt. Die drei Familien mit ihren Kindern wurden nicht verletzt und haben bereits den Ort nach Hause verlassen.

Die Rheinstraße wurde gesperrt und es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des Brandorts. Der Rauch zieht in Richtung B535. Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Bundesstraße sind derzeit nicht erforderlich.

Vorsorglich wurde eine der beiden Beschäftigten des Bowlingcenters vor Ort mit Sauerstoff versorgt. Eine weitere Person kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus, da die Frau längere Zeit in dem Objekt Rauch eingeatmet hat.

Nach ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf circa 100.000 Euro.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 17.11 Uhr