Rhein-Neckar-Kreis. (pol/lyd) Geringfügig weniger Einsätze als in den vergangenen Jahren meldet die Polizei am Neujahrstag. Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis mussten nur neun Partys wegen Verstößen gegen die Coronamaßnahmen aufgelöst werden. Zudem gab es die üblichen Auseinandersetzungen und Feuerwehreinsätze.

Wie bereits in den vergangenen Jahren bereitete sich das Polizeipräsidium Mannheim gezielt und akribisch auf den Jahreswechsel vor, teilt die Polizei mit. Zum einen wurde die Personalstärke in jedem der insgesamt 17 Polizeireviere erhöht. Zum anderen wurden zusätzliche Einsatzkräfte aufgerufen, um eine offensive und hohe Präsenz mit viele Kontrollen an den neuralgischen Punkten zu gewährleisten.

Damit sollten Menschenansammlungen sowie das Zünden von Feuerwerkskörpern im öffentlichen Raum bereits sehr frühzeitig verhindert werden. Dieses offensive Sicherheitskonzept zahlte sich aus. Auch die Ankündigungen, engmaschige Kontrollen durchzuführen, zeigte offenbar Wirkung.

Nach 20 Uhr waren nur sehr wenige Fahrzeuge und Personen in der Region unterwegs. Die Ausgangsbeschränkungen wurden weitestgehend auch in der Silvesternacht von der Bevölkerung respektiert.

In der Silvesternacht registrierte das Polizeipräsidium 570 Einsätze. Gemessen an den Gesamteinsatzzahlen vergangener Jahre (2019: 588; 2018: 633; 2017: 661) deutet dies zwar zunächst nur auf einen leichten Rückgang hin.

Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich allerdings ein anderes Bild: So lässt sich bereits jetzt feststellen, dass silvestertypische Delikte deutlich abgenommen haben:

90 Ruhestörungen: 45 in Mannheim, 18 in Heidelberg, 27 im Rhein-Neckar-Kreis,

6 Körperverletzungen: 2 in Mannheim, 1 in Heidelberg, 3 im Rhein-Neckar-Kreis

14 Streitigkeiten: 8 in Mannheim, 3 in Heidelberg, 3 im Rhein-Neckar-Kreis

und 1 Schlägerei im Rhein-Neckar-Kreis

Eine Vielzahl der gemeldeten Ruhestörungen bezog sich auf lauten Partykrach, der aus Privatwohnungen drang. Bei den Überprüfungen wurden neun unerlaubte Partys festgestellt: 3 in Mannheim, 2 in Heidelberg und 4 im Rhein-Neckar-Kreis. Die Partys wurden beendet, insgesamt 41 Personen müssen sich verantworten und bekommen demnächst Post vom Ordnungsamt.

Bei einer Party in Reichartshausen, bei der sieben Personen angetroffen wurden, kam es alkoholbedingt bereits deutlich vor 24 Uhr zu Streitigkeiten. Gegen einen 27-jährigen Mann, der über 1,3 Promille intus hatte, wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Zudem verstießen alle Anwesenden, die aus fünf Haushalten stammten, gegen die Corona-Verordnung.

In Sinsheim-Steinsfurt eskalierte kurz nach 2 Uhr eine private Zusammenkunft derart, dass die beiden Streithähne mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Zu insgesamt sechs Bränden mussten die Rettungskräfte ausdrücken, um meistens kleine Feuer zu löschen, die offenbar durch Feuerwerkskörper entstanden sind: 2 in Mannheim, 1 in Heidelberg und 3 im Rhein-Neckar-Kreis.

So kurz nach Mitternacht in Dossenheim, wo ein Weihnachtsbaum in der Ortsmitte abbrannte und dadurch ein in der Nähe stehendes Auto leicht beschädigt und die Fassade der Sparkasse verrußt wurde. Die Dossenheimer Feuerwehr war unverzüglich zur Stelle und konnte schnell "Feuer aus!" melden.

Beim Brand einer Wohnung der Neckarpromenade in Mannheim entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Ein Bewohner wurde zudem leicht verletzt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

In der neuen Schlossstraße in der Heidelberger Altstadt brannte ebenfalls kurz nach Mitternacht ein BMW Z4. Die Ursache des Fahrzeugbrandes bedarf noch weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier HD-Mitte, unter Telefon 06221/99-1700 zu wenden.

Im Ostpreußenring in Schwetzingen fingen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gelagerte Gegenstände Feuer. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden beläuft sich dennoch auf rund 30.000 Euro. Der Bewohner wurde mit Verdacht, eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten zu haben, in eine Klinik gebracht.

Bei insgesamt fünf Verkehrsunfällen wurde zum Glück nur eine Autofahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden ist jedoch teilweise enorm.

Mehr als ein Fünftel aller Einsätze in der Silvester-/Neujahrsnacht lag das Gros in der ersten Stunde des neuen Jahres. 130 Mal mussten Streifen ausrücken, um polizeiliche Lagen zu bereinigen und Anzeigen nachzugehen.

Gegen 17 Personen wird ermittelt, die Feuerwerkskörper im öffentlichen Raum zündeten. Bei Kontrollen wurden insgesamt 370 Fahrzeuge und rund 1300 Personen kontrolliert. 298 Personen müssen mit Anzeigen rechnen, da sie sich während der Ausgangsbeschränkung draußen aufgehalten hatten, ohne dafür einen triftigen Grund zu haben.

Entweder waren sie zur späten Stunde noch auf dem Weg zu einer Silvesterparty oder in den frühen Morgenstunden des Neuen Jahres auf dem Nachhauseweg. Neun Mal waren Alkohol oder Drogen im Spiel und der Grund für polizeiliche Folgemaßnahmen mit finalen Führerscheinentzügen.

Bei drei Widerstandshandlungen, 2 in Mannheim und 1 in Heidelberg, wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Die Tatverdächtigen waren zum Teil erheblich alkoholisiert.

"Ich bin mit dem Verlauf in der Silvesternacht äußerst zufrieden", fasst Polizeipräsident Andreas Stenger zusammen. "Es war insgesamt friedlich und ruhig. Natürlich wurde geböllert, aber zumeist nur auf dem privaten Gelände. Es gab vor allem keine Menschenansammlungen im öffentlichen Raum. Vielmehr waren viele Straßen in den Innenstädten der Region menschenleer. Vereinzelt mussten meine Kolleginnen und Kollegen dennoch gegen einige wenige Unbelehrbare einschreiten, für die Geduld, Disziplin und Solidarität in Corona-Zeiten offenbar Fremdworte sind. Die Anzeigen und empfindlichen Bußgelder sind sicherlich kein guter Start ins neue Jahr, aber notwendig um Bewusstsein zu schaffen."