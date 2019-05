Von Marie Degenfeld

Rhein-Neckar. In ganz Deutschland werden auf den Äckern wieder die Zeltstädte in die Höhe sprießen. Und auch unsere Region rockt: Ob als Location direkt vor Ort oder als Besucher auf den Festivalgeländen im ganzen Land. In unserem RNZ-Festival-Guide geben wir Euch einen Überblick über die besten Festivals 2019. Der Festival-Guide wird stetig aktualisiert.

>>> Hier geht es zum RNZ-Konzert-Guide 2019 <<<

MAI

Piligrim Rock Festival

Was: Das größte russische Rock-Festival auf deutschem Boden findet in der SAP-Arena statt. Zuschauer können sich auf sieben Stunden erstklassigen Rock freuen.

Wann: 4. Mai

Genre: Rock

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Line-Up: BI-2, Splean, Chizh, Piknik, Nautilus Pompilus und weitere Bands

Tickets: ab 72 Euro hier

4. Zeltfestival Rhein-Neckar

Was: Vier Wochen, ein Zelt und ganz viel Musik! Delta-Konzerte zündet zum 4. Mal im Herzen der Metropolregion ein Feuerwerk für Augen und Ohren.

Wann: 29. Mai-21. Juni

Genre: gemischt

Wo: Mannheimer Maimarktgelände

Line-Up: Andreas Bourani, Cypress Hill, Eule findet den Beat, Joris & Co, Midnight Oil, Namika, Nena, Powerwolf, Ska-P mit Mal Élevé, Sondaschule und Jaya The Cat, Status Quo

Tickets: gibt es hier (Es gibt keine Kombitickets, nur Einzeltickets für die jeweiligen Tage)

Maifeld Derby

Was: Vor seiner einjährigen Pause findet das 9. Maifeld Derby dieses Jahr wieder auf der Pferderennbahn des Mannheimer Maimarktgeländes statt. Wie jedes Jahr steigen die Besucherzahlen. Dieses Mal wird mit mehr als 15.000 Besuchern gerechnet.

Wann: 14.-16. Juni

Genre: Hip-Hop, Indie

Wo: Maimarktgelände, Mannheim

Line-Up: The Streets, Tocotronic, Von wegen Lisbeth und weitere Bands

Tickets: ab 100 Euro hier, zusätzliches Camping-Ticket kostet 15 Euro

Southside Festival

Was: Das Southside Festival feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Mit über 60.000 Besuchern ist es zu einem der wichtigsten Festivals Deutschlands geworden. Hier treffen Rock-Begeisterte auf elektronische Tanzwütige.

Wann: 21.-23. Juni

Genre: Rock, Alternative, Elektro

Wo: Neuhausen ob Eck

Line-Up: Foo Fighters, Die Toten Hosen, Bilderbuch, Alice Merton, Mumford & Sons, Macklemore, Annenmaykantereit und weitere Bands

Tickets: ab 200 Euro (inkl. Camping) hier, verschiedene Wohnungsoptionen (z.B. in verschiedenen Resorts)

With Full Force

Was: Ihr seid Fans von Metal, Hardcore, Metalcore, Punk & Stoner? Dann ist das With Full Force in Ferropolis zwischen Berlin und Leipzig für Euch genau richtig.

Wann: 28.-30. Juni

Genre: Metal/Hardcore

Wo: Ferropolis

Line-Up: Parkway Drive, Arch Enemy, Limp Bizkit und viele weitere Bands

Tickets: ab 119 Euro hier

Osthofener Weinmeile

Was: Die Osthofener Weinmeile ist ein Open Air-Musik- und Weinfestival, das seit 2014 jährlich Ende Juni im Herzen von Osthofen, Rheinhessen, stattfindet. An drei Tagen können Musik- und Weinbegeisterte auf drei Bühnen bekannte und weniger bekannte Singer/Songwriter aus der Region oder ganz Deutschland bei freiem Eintritt erleben.

Wann: 28.-30. Juni

Genre: Pop, Rock, Singer/Songwriter

Wo: Osthofen

Line-Up: Fee, Janne, Dominik Wrana & Band, Dan o´Clock, The Nannys, und weitere Bands

Eintritt frei

JULI

Summerjam

Was: Das Summerjam ist der Place-to-be für Reggae- und Dancehall-Fans.

Wann: 5.-7. Juli

Genre: Hip-Hop/Dancehall/Reggae

Wo: Fühlinger See in Köln

Line-Up: Buju Banton, Jimmy Cliff, Cypress Hill, Bonez MC & Raf Camora und viele weitere Artists.

Tickets: ab 130 Euro, inklusive Camping-Ticket hier

Splash!

Was: Das Splash-Festival ist Deutschlands größtes Hip-Hop Festival. Auf dem ehemaligen Tagebau feiern jährlich um die 30.000 Menschen.

Wann: 11.-13. Juli

Genre: Hip-Hop

Wo: Ferropolis bei Gräfenhainichen

Line-Up: A$ap Rocky, Bausa, Eno und weitere Bands

Tickets: ab 200 Euro hier noch einzelne Karten verfügbar, zusätzliches Camping-Ticket

Bang Your Head!!!-Festival

Was: Das Freiluftkonzert Bang Your Head ist ein Metal-Festival, welches jährlich im Frühsommer in Balingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg stattfindet.

Wann: 11.-13. Juli

Genre: Heavy Metal

Wo: Messegelände Balingen

Line-Up: Michael Schenker Fest, Soulfly, The Night Flight Orchestra, Steel Panther, Avantasia, Skid Row und weitere Bands

Tickets: ab 135 Euro hier

Sea You Festival

Was: Das Sea You Festival ist ein Techno-Festival was seit 2002 am Tunisee in Freiburg im Breisgau stattfindet. Letztes Jahr zog das Festival über 34.000 Menschen an.

Wann: 13.-14. Juli

Genre: Techno

Wo: Tunisee in Freiburg im Breisgau

Line-Up: Alle Farben, Lost Frequencies, Sven Väth und weitere Bands

Tickets: ab 97 Euro hier, zusätzliches Camping-Ticket

Deichbrand Festival

Was: Das Deichbrand vereint erstklassige Rock- und Pop-Musik mit Hip-Hop und Electronic an der Nordsee.

Wann: 18.-21. Juli

Genre: Rock, Pop, Alternative

Wo: Cuxhaven

Line-Up: Thirty Seconds to Mars, The Chemical Brothers, Alligatoah, Cro, Kodaline und weitere Bands

Tickets: ab 149 Euro hier, inklusive Camping

Parookaville

Was: Das Parookaville ist das größte Elektronik-Festival in Deutschland. Im vergangenen Jahr zog es um die 80.000 Besucher an. Seine Beliebtheit bestätigt sich im Ticketverkauf: obwohl das Line-Up zum Verkaufsstart noch geheim war, gingen 90 Prozent der Tickets in den ersten zwei Stunden weg.

Wann: 18.-22. Juli

Genre: Elektro

Wo: Flughafen Weeze

Line-Up: Steve Aoki, The Chainsmokers, Alle Farben & Friends und weitere Bands

Tickets: ab 209 Euro hier, zusätzliches Camping-Ticket

Das Fest

Was: Das Fest an der Günther-Klotz-Anlage ist wohl das vielseitigste Festival in Deutschland. Von Familien- und Kinderprogramm, DJ-Bühne bis zur Hauptbühne mit hochkarätigen Pop-Acts, hier kommt jeder auf seine Kosten.

Wann: 19.-21. Juli

Genre: Pop, Electro

Wo: Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

Line-Up: Gentleman, Kettcar und weitere Bands

Tickets: zwischen 5 und 10 Euro am Wochenende hier, sonst kostenlos

Melt

Was: Das Melt ist ein Elektro-, Indie- und Hip-Hop-Festival was ebenfalls im beeindruckenden Ferropolis stattfindet. In der "Stadt aus Eisen" feiern jährlich um die 20.000 Menschen.

Wann: 19.-21. Juli

Genre: Elektro, Indie, Pop, Hip-Hop

Wo: Ferropolis bei Gräfenhainichen

Line-Up: A$AP Rocky, Bon Iver, Bilderbuch und weitere Bands

Tickets: ab 129 Euro hier, verschiedene Wohnoptionen (z.B. in Lodges)

Weinheimer Schlosspark-Festival

Was: Das idyllische Schlosspark-Festival lockt mit talentierten Pop- und Schlagermusikern. Mit großer Freude wird "The Voice of Germany" Star Max Giesinger erwartet.

Wann: 26.-28. Juli

Genre: Pop, Rock

Wo: Schlosspark, Weinheim

Line-Up: Max Giesinger, Lea, Tom Gregory, Moritz Garth, Revolverheld, Dieter Thomas Kuhn

Tickets: für jeden Act einzeln erhältlich, ab 51 Euro hier

Rock of Ages-Festival

Was: Idyllische Lage, gemütliche Atmosphäre, familienfreundliche Preise und ein stets hochkarätiges Künstleraufgebot: Das Rock Of Ages Sommer Open Air in Seebronn ist dank seines außergewöhnlichen Konzeptes ein Pflichttermin für Liebhaber zeitloser Gitarrenmusik mit Woodstock-Flair.

Wann: 26.-28. Juli (inkl. Familientag mit Heavysaurus)

Genre: Heavy Metal

Wo: Festplatz, Rottenburg-Seebronn

Line-Up: Uriah Heep, Rose Tattoo, Queensryche, Chris Norman, Extrabreit und andere

Tickets: ab 199 Euro hier

AUGUST

Wacken

Was: Wacken gehört mit über 70.000 Besuchern zu einem der größten Heavy-Metal-Festivals in der Welt. Vier Tage nach Verkaufsstart war das Festival bereits ausverkauft. Interessierte könnten über Wartelisten noch Glück haben.

Wann: 1.-3. August

Genre: Metal

Wo: Wacken

Line-Up: Slayer, Bullet for my Valentine, Die Happy, Powerwolf und weitere Bands

Tickets: ausverkauft

Nature One

Was: Das Nature One Festival gehört mit 54.000 Besuchern zu den Kultfestivals der Elektro-Szene.

Wann: 2.-4. August

Genre: Elektro, Techno

Wo: Pydna, Hasselbach

Line-Up: noch nicht bekannt

Tickets: ab 87 Euro hier, Camping-Tickets vor Ort

Sound of the Forest

Was: Wer die Natur schätzt, kommt beim Sound of the Forest auf seine Kosten. Mitten im Odenwald erklingen vier Tage lang feinste Indie- und Rock-Töne.

Wann: 1.-4. August

Genre: Rock, Folk, Indie

Wo: Marbachstausee im Odenwald

Line-Up: Bilderbuch, Brett, Von Wegen Lisbeth und weitere Bands

Tickets: 79 Euro hier, Campingticket ab 24 Euro

Finki-Festival

Was: Das traditionelle "Finki", das seit 1977 im kleinen Odenwaldorf Finkenbach stattfindet, kann sich dieses Jahr wieder über viele Besucher freuen. Letztes Jahr war das beliebte Krautrock-Festival bereits am Freitag ausverkauft.

Wann: 9.-10. August

Genre: Krautrock, Rock, Blues

Wo: Finkenbach

Line-Up: Guru Guru, Nine Below Zero, Arthur Brown und weitere Bands

Tickets: ab 48 Euro hier, Camping inkludiert

SonneMondSterne

Was: Das SMS zieht auch dieses Jahr wieder die Massen an. Besonderes Schmankerl: Calvin Harris spielt hier seine einzige Deutschlandshow 2019.

Wann: 9.-11. August

Genre: Elektro

Wo: Saalburg-Ebersdorf

Line-Up: Calvin Harris, Marteria & Casper, Armin van Buuren, Robin Schulz und weitere Bands

Tickets: ab 157 Euro hier, Camping inkludiert

Taubertal-Festival

Was: Das Taubertal-Festival ist ein Rock- und Pop-Freiluft-Musikfestival, das seit 1996 jährlich im August im Taubertal in Rothenburg ob der Tauber, Bayern, stattfindet. Tausende Fans kommen jährlich dank der weit gefächerten Auswahl aus den Bereichen Rock, Pop, Hip Hop.

Wann: 8.-11. August

Genre: Rock, Pop, Hip Hop, Metal

Wo: Taubertal/Rothenburg

Line-Up: Bullet For My Valentine, Die Fantastischen Vier, The Offspring und viele mehr

Tickets: ab 69 Euro hier

Summer Breeze Open Air

Was: Das nach Wacken zweitgrößte Heavy-Metal-Festival Deutschlands bietet im beschaulichen Dinkelsbühl bietet etwas für jeden Liebhaber härterer Töne. Ob Black, Death, Gothic, Thrash oder Mittelalter.

Wann: 14.-17. August

Genre: Metal, Rock

Wo: Dinkelsbühl

Line-Up: Parkway Drive, Avantasia, Bullet For My Valentine, Dimmu Borgir, Hammerfall, Subway To Sally und viele mehr

Tickets: ab 133 Euro hier

Rex Open Air

Was: Das Bensheimer Musiktheater REX gibt wieder eine Open-Air-Sause

Wann: 15.-17. August

Genre: Pop, Rock

Wo: Bensheim, am Festplatz

Line-Up: Gregor Meyle, Night fever, Völkerball und weitere Bands

Tickets: 42 Euro hier

Zeltfestival Ruhr

Was: Das Zeltfestival ist eines der spannendsten Kulturevents im Ruhrgebiet. Hier gibt es einen halben Monat lang wechselnde Gastspiele, internationale und nationale Top-Acts, eine tolle Gastronomiemeile, künstlerische Inspirationen und eine Bummelmeile.

Wann: 16. August - 1. September

Genre: Pop, Soul

Wo: Auen der Ruhr am Kemnader See, Bochum

Line-Up: Tom Odell, Katie Melua, Rea Garvey, Michael Patrick Kelly, Cro, Gentleman und weitere Künstler

Tickets: Einzeltickets ab 40 Euro hier

SEPTEMBER

Lollapalooza Berlin

Was: Das Lollapalooza ist ein hippes Indietronic-Festival mitten im Herzen von Berlin. Es findet viele Nachahmer in anderen europäischen Städten.

Wann: 7.-8. September

Genre: Hip-Hop, Pop, Rock, Elektro

Wo: Olympiastadion & Olympiapark Berlin

Line-Up: Kings of Leon, Kraftklub, Swedish House Mafia, Twenty One Pilots und weitere Bands

Tickets: ab 149 Euro hier

>>> Ihr habt noch weitere (Geheim)Tipps für uns oder findet, dass weitere Festivals in unseren Guide sollten? Dann mailt uns an online@rnz.de <<<