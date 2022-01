Rhein-Neckar. (RNZ) Im Rahmen der digitalen Diskussionsveranstaltung "Wald im 21. Jahrhundert – eine Konfliktzone vieler Interessen?" mit zahlreichen Experten äußerte sich Forstminister Peter Hauk unter anderem zur Rolle der Wälder im Klimawandel. Sie seien als bedeutender CO2-Speicher Teil der Lösung, bräuchten aber zunehmend Unterstützung bei der Anpassung an die veränderten Wetterbedingungen.

Hauk wies darauf hin, dass mehr Klimaschutz nicht mehr Flächenstilllegung bedeute. Vielmehr müssten die heimischen Wälder aktiv hin zu mehr Diversität und Resilienz umgebaut werden. Vor allem in den tieferen Lagen bemühten sich die Forstleute um eine größere Baumartenvielfalt. Eiche, Elsbeere, Kirsche, Nuss und andere Laubbäume sollen die bisher durch die Buche dominierten Wälder bereichern.

Im Rhein-Neckar-Kreis trifft das besonders für die Wälder im Kraichgau und an der Bergstraße zu, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Demnach ist hier die Buche besonders verbreitet, ihre Klimaprognose aber eher ungünstig. Manfred Robens, Leiter des Kreisforstamtes des Rhein-Neckar-Kreises, bestätigt daher die Strategie des Forstministers: "Das Risiko, dass Bäume durch bestimmte Schädlinge oder Wetterextreme absterben, wird durch eine höhere Baumartenvielfalt zumindest auf mehr Schultern verteilt. Dadurch wollen wir vermeiden, dass sich ganze Waldbestände auflösen und nicht mehr ihre wichtigen Aufgaben wie den Bodenschutz, Klimaschutz oder die Erholungsfunktion für die Bürgerinnen und Bürger erfüllen können."

Wie die Wetterbedingungen im Rhein-Neckar-Kreis Ende dieses Jahrhunderts genau aussehen werden, kann die Klimaforschung derzeit noch nicht voraussagen. "Wir haben leider noch kein vollständiges Wissen darüber, welche Folgen der Klimawandel genau für unsere Wälder haben wird und wie somit der Wald der Zukunft im Detail aussehen müsste", so Robens. Klar sei aber, dass die Wasserverfügbarkeit für die Bäume schlechter und die Jahresdurchschnittstemperatur steigen werde. Dabei leidet der Wald schon heute unter Trockenheit und Hitze. Deswegen sei es keine Option, mit dem Waldumbau so lange zu warten, bis die Wissenschaft alle Fragen in Bezug auf den Klimawandel geklärt hat, vor allem in Anbetracht der langen Lebenszyklen von Waldbäumen, so Robens.

Die Risikoverteilung ist also ein sehr wichtiges Element bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel. "Ein strukturreicher Laubmischwald, das ist unser Ziel", fasst der Kreisforstamtsleiter die Bemühungen der Försterinnen und Förster zusammen.