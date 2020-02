Mannheim. (rnz/mare) Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) führt ein neues Job-Ticket ein. Wie der VRN mitteilt, soll es Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bringen.

Das neue Modell soll mehr Nutzer- als Mitarbeiterorientiert sein, das bisherige System aber nicht ablösen. Das Job-Ticket ist im Rhein-Neckar-Ticket integriert und kostet 45,20 Euro im Monat. Diesen Betrag zahlt der Mitarbeiter. Die Unternehmen entrichten den Differenzbetrag zum Rhein-Neckar-Ticket, dass 89,90 Euro pro Monat kosten - also 44,70 Euro - übernimmt das Unternehmen.

Anders als bisher können Firmen nun aber zusätzlich zum bisherigen Angebot diesen Beitrag nur noch auf die Mitarbeiter anrechnen, die tatsächlich das Job-Ticket erwerben. Das ist eine Entlastung gerade für kleinere Unternehmen.

> Das Job-Ticket: Das Job-Ticket können jene Mitarbeiter nutzen, deren Firmen eine Ticket-Vereinbarung mit dem VRN haben. DAs Job-Ticket kostet 45,20 Euro im Monat, der Arbeitgeber zahlt zusätzlich einen Grundbetrag im Monats.

Foto: VRN

Bis zu 3 Kinder unter 6 Jahren können mitgenommen werden, dazu können montags bis freitags von 19 bis 3 Uhr des Folgetages sowie an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg ganztägig bis 3 Uhr des nächstfolgenden Werktages bis zu 4 Personen oder einer Person und beliebig viele eigene Kinder/Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren mitgenommen werden. Hunde werden wie Personen behandelt.

Kündigung ist zu jedem Monatsende möglich, nach Ablauf des ersten Vertragsjahres (12-Monats-Frist) oder beim Ausscheiden aus dem Unternehmen ohne weitere Zuzahlung.

Das Job-Ticket gilt im gesamten VRN-Verbundgebiet in allen Bussen und Bahnen (RE, RB und S-Bahn) jeweils der 2. Klasse, in allen Ruftaxilinien, in der Heidelberger Bergbahn sowie in den Übergangsbereichen zu den benachbarten Verbünden KVV, HNV, RMV, RNN und VVM und zur Durchquerung in den Übergangsbereichen zum saarVV und VAB mit Umstieg in Homburg Hbf beziehungsweise Miltenberg.