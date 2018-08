Rhein-Neckar. (RNZ) Wer für seinen nächsten Ausflug etwas ganz und gar Außergewöhnliches einplanen möchte, für den hat die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Beate Otto, einen besonderen Tipp parat. So kann man in der hiesigen Region Lamas und Alpakas ganz nah kommen und sie auch bei Wanderungen begleiten.

So bietet etwa das Erlebniszentrum Mühle Kolb (Mühlweg 9, 74939 Zuzenhausen) bereits seit September 2012 eine tierische Attraktion an: sieben Lamas. Pünktchen, Mogli, Pontos, Rudi, Max, Anton und Paul haben seither etliche Kilometer zurückgelegt. "Unser Lamaguide Catrin hat es mit viel Geduld und Training geschafft, unsere Lamas zu tollen Wandergefährten auszubilden", erzählt Betreiber Michael Winter.

Aufgrund ihrer ruhigen und neugierigen Art ist die Begegnung mit den Tieren eine ganz besondere Erfahrung. Ihre natürliche Gelassenheit hilft dabei, den Alltagsstress zu vergessen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lamas einmal hautnah kennenzulernen. Am beliebtesten sind die entspannten Wanderungen durch die Zuzenhausener Felder und Wälder, bei denen man die Tiere am Halfter führen kann. Dabei erfährt man natürlich auch viel über die Lamas und ihre besonderen Eigenschaften. Weitere Infos gibt es unter www.muehlekolb.de.

Touren und Wanderungen mit den Vierbeinern kann man ebenfalls bei Rebecca Albrecht in Waibstadt-Daisbach buchen. Ihre Touren finden bei jedem Wetter statt. "Unsere Lamas kennen kein schlechtes Wetter - es gilt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", schreibt sie auf ihrer Homepage unter www.kraichgau-lamas.de.

Auch Johanna Bretschi bietet Spaziergänge mit exotischen Tieren an. Auf ihrem gemütlichen Bauernhof im Vorderen Odenwald in Heiligkreuzsteinach leben Alpakas auf den Wiesen und Hängen der hügeligen Landschaft. Für die laufenden Sommerferien ist sie allerdings schon ausgebucht. Weitere Infos und Bilder von den Alpakas finden sich unter www.steinachtal-alpakas.de.

Ebenfalls Alpaka-Touren, allerdings im kleinen Stil, bietet die Familie Weijers in Gaiberg an. Hier empfiehlt sich allerdings eine frühzeitige Reservierung - der Kalender auf der Homepage www.alpaka-tours.de verrät, dass bis Oktober alles ausgebucht ist. Die Familie spaziert mit ihren Alpakas und Gästen jedoch auch gerne in der kälteren Jahreszeit - dabei gibt es selbst gemachten Glühwein.