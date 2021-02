Rhein-Neckar. (cab) Die Verkehrsunfallbilanz 2020 der Polizei fällt positiv aus. Die Unfallzahlen sind in fast allen Bereichen zurückgegangen, teilweise sogar deutlich. Insgesamt wurden die wenigsten Unfälle seit der Polizeireform im Jahr 2014 und der Zusammenlegung der Dienststellen Mannheim und Heidelberg zum Polizeipräsidium Mannheim registriert. So ist die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Jahr 2019 von 30.659 um 5337, also 17,4 Prozent, auf genau 25.322 gesunken. "Der Rückgang ist nicht nur darin begründet, dass Corona-bedingt weniger Menschen auf den Straßen unterwegs waren", sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. Auch die Verkehrsüberwachung und gezielte Sicherheitsarbeit trugen dazu bei.

> Weniger Tote und Verletzte:Im Jahr 2020 kamen bei Verkehrsunfällen im Bereich des Polizeipräsidiums – ausgenommen sind hier die Autobahnen – 19 Menschen ums Leben, neun weniger als 2019. Davon starben acht in Mannheim, einer in Heidelberg und zehn im Rhein-Neckar-Kreis, wobei hier überhöhte Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache war. Unter den Todesopfern waren sechs Radfahrer (minus fünf), vier Fußgänger (minus zwei), vier motorisierte Zweiradfahrer (einer weniger), drei Autofahrer sowie ein Lkw-Fahrer und ein Omnibusinsasse. Unter den Toten waren acht Senioren. Zudem gab es 436 Schwerverletzte, 16 Prozent weniger als im Jahr 2019. Die Anzahl der Leichtverletzten sank um 20,5 Prozent auf 2538 Personen.

Auf den Autobahnen stagnierte die Zahl der Unfalltoten. Wie bereits im Jahr 2019, starben vier Verkehrsteilnehmer – und in allen Fällen waren Lastwagen daran beteiligt. >>>Hier geht es zu unserer Auswertung der Unfälle auf Autobahnen<<<

> Weniger Unfälle unter Alkoholeinfluss: Die Zahl der Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war, sank um 11,3 Prozent auf 266 – ein Fünf-Jahres-Tief. Dabei kam niemand ums Leben. Auch gab es weniger Verletzte. Dafür stieg die Zahl der Unfälle mit Medikamenten- und Drogeneinwirkungen leicht von 68 auf 74.

> Unfälle mit E-Scootern neu in der Statistik: Erstmals erfasste das Polizeipräsidium die Unfälle von E-Scootern. Genau 56 waren es im Jahr 2020, wobei neun Fahrer schwer und 25 leicht verletzt wurden. Erst im Juli 2019 wurde das neue Verkehrsmittel eingeführt. Daher fehlen Vergleichszahlen aus jenem Jahr.

> Weniger Fahrradunfälle: Von 1345 auf 1277 sank die Zahl der Fahrradunfälle (minus 5,1 Prozent). 2019 hatte es noch einen Höchststand im Fünf-Jahres-Vergleich gegeben. Auch die Zahl der Verletzten ging hier zurück – von 1043 auf 1026. 152 davon verletzten sich schwer (plus sieben), 874 erlitten leichte Blessuren (minus 24).

> Mehr Unfälle mit Pedelecs: Ein trauriges Rekordniveau im fünfjährigen Vergleich haben hingegen Unfälle mit Pedelecs erreicht. Deren Zahl stieg um 26,3 Prozent auf 149. Ein Grund dafür dürfte gewesen sein, dass das Pedelec in Coronazeiten immer beliebter wurde, was auch Verkaufszahlen belegen. Wie im Jahr 2019, starben zwei Pedelec-Fahrer bei Unfällen. Die Zahl der Verletzten stieg um 35 auf insgesamt 127. Von ihnen verletzten sich 24 schwer – ein Anstieg um 38 Prozent.

> Tiefstand bei Unfällen auf Autobahnen: Im Jahr 2020 ereigneten sich auf den Autobahnen im Präsidiumsbezirk genau 1759 Verkehrsunfälle – eine Abnahme um 28,4 Prozent sowie der tiefste Stand in den vergangenen fünf Jahren. Bei 218 Unfällen kamen Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Auch hier ist der Rückgang um 33 Prozent deutlich. Ein brisantes Thema waren stets die Unfälle am Stauende, weil diese oft schwere Folgen hatten. Zugleich ist in den vergangenen fünf Jahren ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen – eine Tendenz, die sich 2020 fortsetzte. Die Zahl sank um 25 auf 49 Unfälle. Dabei verunglückte im Betrachtungszeitraum erstmals kein Verkehrsteilnehmer tödlich. Im Vorjahr war es noch einer gewesen. Elf Personen zogen sich schwere Verletzungen zu, fünf weniger als 2019. Auch die Zahl der Leichtverletzten fiel – von 67 auf 46.