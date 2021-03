Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Der Rhein-Neckar-Kreis hebt die derzeit geltende Ausgangsbeschränkung ab Freitag, 5. März, 0 Uhr, auf. Das teilt das Landratsamt mit.

Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft im Landkreis auch nachts wieder gestattet ist. Es gelten ansonsten weiterhin die Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und besonders die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene-Maßnahmen beachten, im Alltag geeignete Schutzmasken tragen).

Der Wert der 7-Tage-Inzidenz bezogen auf den Landkreis lag von Dienstag bis Donnerstag, 2. bis 4. März, laut Landesgesundheitsamt (LGA) jeweils unter 50 (0. März: 49,4; 03. März: 48,1; 04. März: 45,6). Entsprechend der Allgemeinverfügung hebt das Landratsamt diese auf, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bezogen auf den Rhein-Neckar-Kreis, an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde. Diese Voraussetzung liegt mit den heute bekanntgewordenen – und maßgeblichen – Zahlen des LGA vor.

"Ich danke den Einwohnerinnen und Einwohnern im Rhein-Neckar-Kreis für ihr besonnenes Verhalten, welches diese Lockerungen ermöglicht und hoffe sehr, dass es gelingt, die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Wochen stabil zu halten oder sogar noch weiter nach unten zu bringen", sagt Landrat Stefan Dallinger. Es komme aber weiterhin auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Er appelliere an alle, sich weiterhin solidarisch zu verhalten und die bekannten Hygieneregeln zu beachten. Nur so gelinge es, die gerade gewonnenen Freiheiten zu sichern und den Weg in das alte Leben ohne Corona zu gehen.

Update: Donnerstag, 4. März 2021, 17.26 Uhr

Ausgangssperre endet möglicherweise schon am Freitag

Heidelberg. (mün) In Mannheim, Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis wurden die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben - nur nicht im Rhein-Neckar-Kreis. Denn hier war die 7-Tage-Inzidenz bislang nicht unter 50 gefallen. Doch das hat sich jetzt geändert.

Auf Anfrage der RNZ teilt das Landratsamt mit, dass man derzeit prüfe, ob die Ausgangsbeschränkungen noch vor dem Wochenende aufgehoben werden können. Am Dienstag war die Inzidenz erstmals unter 50 gesunken.

Das Problem: Der Wert muss mindestens an drei aufeinander folgenden Tagen unter 50 bleiben und maßgeblich dabei sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts. Diese weichen aber von den Zahlen des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar wegen zeitlicher Unterschiede ab, heißt es im Landratsamt.

Wenn die vom Landesgesundheitsamt für den Rhein-Neckar-Kreis veröffentlichten Inzidenzwerte auch am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag unter der 50er-Marke liegen, könnte das Landratsamt die Allgemeinverfügung am morgigen Donnerstag aufheben. Voraussetzung ist, dass sich eine stabile Lage abzeichnet. Die Bekanntmachung träte dann um Mitternacht in Kraft, sodass dann ab Freitag im Rhein-Neckar-Kreis keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr gelten würden, teilt das Landratsamt mit.

Seit Mitte Dezember gibt es die Ausgangssperren - im Rhein-Neckar-Kreis wurde sie zuletzt am 10. Februar verlängert. In Heidelberg sind die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen seit rund vier Wochen aufgehoben. Mannheim und der Neckar-Odenwald-Kreis konnten später nachziehen.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 15.34 Uhr