Rhein-Neckar. (alb) Ein Leimener hat den Rhein-Neckar-Kreis und Landrat Stefan Dallinger in einer Nachricht scharf angegriffen. Leider hab er wiederholt feststellen müssen, dass die Internetseite des Landkreises zum Buchen von Impfterminen "scheinbar nur ein Fake ist", heißt es in der Mitteilung, die auch der RNZ vorliegt. Sollte man, so der Leimener, dank eines glücklichen Zufalls einen Termin in einer der dauerhaft betriebenen Einrichtungen angezeigt bekommen, sei dieser beim Anklicken bereits vergeben.

"Somit frage ich mich als Steuerzahler, für was hier überhaupt Geld ausgegeben wurde. Impfzentren schießen wie Pilze aus dem Boden, jedoch ist kein Impfstoff verfügbar", schimpft der Mann, der sich fragt, was er als "Impfwilliger" jetzt tun solle. Konfrontiert mit der Kritik teilte Kreissprecher Ralph Adameit der RNZ mit, das Buchungssystem funktioniere technisch einwandfrei. "Allerdings ist es in der Tat so, dass momentan jedes Mal, wenn neue Termine für die Standorte eingestellt werden, diese auch innerhalb weniger Minuten ausgebucht sind", räumte er ein.

Wie schon berichtet, erhöht der Landkreis sukzessive die Kapazitäten an den fünf Impfstützpunkten Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim, Hockenheim und Weinheim. "Es lohnt sich immer mal wieder, in das Online-Buchungssystem reinzuschauen, weil ab und zu Termine storniert werden und dann wieder frei sind", sagte Adameit.

Er verwies zudem auf die Mobilen Impfaktionen des Kreises, für die keine vorherige Anmeldung notwendig ist. "Allerdings herrscht dort meist auch großer Andrang, und es ist mit Wartezeiten zu rechnen", sagte Adameit. Schließlich gebe es auch noch die Arztpraxen. Für eine Corona-Schutzimpfung benötigt man keinen Hausarzt, sondern könne sich an sämtliche niedergelassenen Mediziner wenden, die den Piks anbieten. Diese sind unter anderem bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu finden.