Kreistagssitzung in Corona-Zeiten: In der Rheinhalle in Ketsch konnten die Abstandsregeln mühelos eingehalten werden. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Die Städte Heidelberg, Karlsruhe und London sowie das Bundesland Berlin und der Kreis Düren haben etwas gemeinsam: Sie haben den Klima-Notstand ausgerufen. Nach dem Willen der Kreistagsfraktion der Grünen sollte das auch der Rhein-Neckar-Kreis tun. Ein entsprechender Antrag stand auf der Tagesordnung der jüngsten Kreistagssitzung in Ketsch. "Wenn man in einer dramatischen Lage erkennt, dass man mit den bestehenden Instrumenten nicht weiterkommt und die Lage ungebremst immer schlimmer wird, dann spricht man gemeinhin von einem Notstand", begründete Stefan Geißler den Antrag seiner Fraktion. Seit Jahren würden die Klimaveränderungen ungebremst voranschreiten. Das alles sei bekannt, doch es werde nicht entsprechend reagiert.

So zeigten etwa die Zahlen auf www.klimaschutz-rnk.de, dass im Rhein-Neckar-Kreis seit 2010 praktisch kein messbarer Fortschritt stattgefunden habe. Weder beim Energieumsatz insgesamt, der nahezu unverändert sei, noch bei der Rate der dabei eingesetzten erneuerbaren Energien. Den vorliegenden Antrag habe man im Herbst vergangenen Jahres den "demokratischen Fraktionen" des Kreistags vorgelegt, so Geißler. Die Zustimmung dazu sei verhalten gewesen. Nicht wenige Kreisräte hätten anscheinend mit dem Begriff "Notstand" ihre Probleme und hielten das für Alarmismus oder fühlten sich an die Notstandsgesetze der 1960er und 1970er Jahre erinnert. "Aber mit dem Klima-Notstand soll weder Symbolpolitik betrieben noch die Demokratie eingeschränkt werden", verdeutlichte Geißler.

Von den Klimaexperten des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung – auf die sich auch der Entwurf des Kreis-Klimaschutzkonzepts berufe – werde angemahnt, dass man den Ausstoß an Kohlendioxid um sechs bis sieben Prozent jährlich verringern müsse, wenn man das Pariser Abkommen von 2015 ernst nehmen würde. Davon sei man auf Kreisebene derzeit meilenweit entfernt.

In der Erklärung des Klima-Notstandes sah Geißler daher einen "Akt der Ehrlichkeit". Mit dem Antrag schlage man kein Bündel von Maßnahmen vor. Vielmehr solle sich der Kreistag eingestehen, dass die Maßnahmen der Vergangenheit nicht ausgereicht haben, um einen Anteil an der Eindämmung der Klimakrise zu leisten. Außerdem sollten zukünftig alle Beschlüsse des Kreises hinsichtlich ihrer Folgen für das Klima bewertet werden. Zur Abstimmung des Antrags kam es indes nicht. Die CDU hatte nämlich ihrerseits beantragt, über den Antrag der Grünen erst in einer der nächsten Kreistagssitzungen gemeinsam mit dem Klimaschutzkonzept des Kreises zu beraten. "Der Antrag der Grünen ist gut gemeint, aber nicht zielführend", fand Fraktionschef Bruno Sauerzapf (CDU). Deswegen habe man zusammen mit der SPD auch den Antrag gestellt, das Klimabündnis zwischen Kreis und Gemeinden zu erneuern. Hans Zellner (Freie Wähler) sah in dem Antrag der Grünen zudem einen "Schaufensterantrag", da es keinen zwingenden Grund gebe, den Klima-Notstand auszurufen.

Gemeinsam mit Ralf Göck (SPD) sprach er sich dafür aus, die Anträge von CDU und SPD sowie der Grünen im Lenkungskreis zu beraten. "Das entspricht nicht unserem Demokratieverständnis", verdeutlichte dagegen Dietrich Herold (FDP), dass man dem Antrag der CDU auf Verschiebung des Antrags zum Klima-Notstand nicht zustimmen werde. "Wir befinden uns in einer Notlage. Das muss der Öffentlichkeit bewusst werden", verdeutlichte auch Edgar Wunder (Linke) die Ablehnung des CDU-Antrags durch seine Fraktion, da durch diesen nur mehr Zeit gewonnen werden solle.

Mit 67 Stimmen befürwortete der Kreistag mehrheitlich den Antrag der CDU, über den Antrag zur Ausrufung des Klima-Notstands in einer der nächsten Kreistagssitzungen zu beraten.