Rhein-Neckar. (sha) Nachdem die Abfallgebühren letztmalig zum 1. Januar 2014 erhöht wurden und somit die vergangenen fünf Jahre stabil waren, "müssen diese nun zum kommenden Jahr angepasst werden", heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Die Gebührenveränderung finde sowohl im Bereich der Personengrundgebühr in Höhe von 6 bis 9 Euro je Person/Jahr, als auch in geringem Maße bei den Behälter- und Leistungsgebühren sowie bei weiteren Gebühren - insbesondere bei den Sonderleistungen - statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Insgesamt würden die Anpassungen einer Gebührenerhöhung von 13 Prozent entsprechen. Diese werde vor allem deshalb notwendig, weil die gebührenfähigen Aufwendungen um 9,3 Prozent von 48,2 auf rund 51,7 Millionen Euro steigen würden.

Demnach erhöht sich die "Grundgebühr im Haushaltsbereich" für zwei Personen von 70,90 auf 84,90 Euro im Jahr (Erhöhung um 19,75 Prozent).

Ein Vier-Personen-Haushalt muss künftig 154,15 statt 129,20 Euro bezahlen (19,3 Prozent).

Bei sechs Personen werden statt 191,70 dann 228,60 Euro fällig (19,25 Prozent).

Die "Behältergrundgebühr im Haushaltsbereich" steigt beispielsweise bei der 80-Liter-Restmülltonne von 49,30 auf 52,80 Euro (7,1 Prozent).

Bei der 120-Liter-Variante werden ab 2019 dann 76,70 Euro (2018: 71,45) berechnet (7,35 Prozent)

Für den 140-Liter-Behälter: 88,65 Euro (2018: 82,50) - 7,45 Prozent mehr.