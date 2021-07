Rhein-Neckar. (RNZ) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, stellt ab der kommenden Woche den Betrieb in seinem Corona-Test-Center in Sinsheim ein. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Demnach seien dort in den Hochzeiten der Corona-Pandemie pro Tag über 50 Menschen auf eine Infektion mit dem Coronavirus mittels eines PCR-Tests getestet worden. Durch die sinkenden Fallzahlen seien in den letzten vier Wochen trotz bereits reduzierter Öffnungstage nur noch durchschnittlich fünf PCR-Testungen pro Tag durchgeführt worden. Insgesamt fanden in den vergangenen sieben Monaten 4440 Tests statt. "Die Infrastruktur des Test-Centers wird beibehalten, um dieses bei Bedarf schnell wieder aktivieren zu können", betont die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

"Die Möglichkeit der PCR-Testung über das Gesundheitsamt bleibe selbstverständlich weiterhin bestehen – und zwar im größeren Test-Center in Reilingen, wo übrigens auch Abstriche für Kinder durch geschultes Fachpersonal möglich sind" , erläutert Kuss weiter. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreiseshatte dort am 7. April sein kostenloses Schnelltestangebot eingestellt, seither gibt es in Reilingen nur noch die Möglichkeit einer PCR-Testung.

Info: Termine für eine PCR-Testung in Reilingen gibt es nur nach telefonischer Rücksprache mit der Hotline des Gesundheitsamtes. Diese ist unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 erreichbar.