Das Corona-Testzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Penny-Marktes in Reilingen. Foto: Lenhardt

Rhein-Neckar. (RNZ) Das neue Corona-Testzentrum des Rhein-Neckar-Kreises in Reilingen hat vor knapp zwei Wochen seinen Betrieb aufgenommen. Ab Montag, 14. September, gibt es eine Neuerung: Dann können dort auch Kinder mit Symptomen oder wenn sie Kontaktpersonen der Kategorie I einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person sind, auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden, teilt das Gesundheitsamt mit.

"Kinder bis zum Alter von sechs Jahren können hier in separaten Behandlungszimmern abgestrichen werden, nachdem sie einen Code von unserer Hotline erhalten haben", erläutert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker. "Kinder werden bei uns allerdings nur auf eine Corona-Infektion getestet. Es erfolgt also keine Abklärung der Symptomatik und ersetzt damit nicht den Besuch beim Kinderarzt."

Die speziellen Testungen sind montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr auf dem Gelände in Reilingen in der Wilhelmstraße 86 möglich. Ältere Kinder und Erwachsene können mit einem Code wie bislang im wetterfesten Drive-In zu den Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8 bis 14.30 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr) abgestrichen werden. Wer Symptome hat und sich auf Covid-19 testen lassen möchte, wendet sich bitte an die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes unter 06 221/522 18 81. Dort gibt es auch den erforderlichen Code des Gesundheitsamtes für den Abstrich.

Personen, die sich auf Grund der Regelungen für Reiserückkehrer testen lassen müssen, wenden sich an ihren Hausarzt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117.