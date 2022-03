Mannheim. (cab) Dem Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) liegt am Freitag ein Antrag der Grünen vor, das Verfahren zur ersten Änderung des Regionalplans zu stoppen. Dieser soll in den Kapiteln zur Wohn- und Gewerbebebauung fortgeschrieben werden. Die Grünen fürchten eine Zunahme des Flächenverbrauchs. Im Verfahren seien schon "massenhaft" neue Flächen angemeldet worden. Dabei weise der Regionalplan noch genug Reserven für Wohn- und Gewerbezwecke aus.

Hochwasserkatastrophen, Dürren und der miserable Zustand der Wälder würden ein Umdenken bei der Flächenversiegelung nötig machen. Nicht zuletzt verweisen die Grünen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach der "Klimaklage" junger Menschen, das eine "neue Dimension in der Klimaschutzpolitik" bedeute. Schließlich nennt die Fraktion den angestrebten "Netto-Null-Flächenverbrauch" – europaweit im Jahr 2050, in Baden-Württemberg bis 2035. Vor diesen Hintergründen müsse ein Schlussstrich unter das Änderungsverfahren gezogen werden. Es seien Überlegungen anzustellen, wo in Zukunft überhaupt noch Neubau-Planungen sinnvoll seien, heißt es im Antrag, welcher der RNZ vorliegt.

Genau diese Überlegungen seien Gegenstand des Änderungsverfahrens, entgegnet die Verbandsverwaltung in ihrer Vorlage. Es gehe darum, den Kommunen Entwicklungsspielräume zu eröffnen – orientiert am belegbaren Bedarf. Eine Abkehr von den Zielen einer flächensparenden Bauflächenpolitik solle es dabei ausdrücklich nicht geben. So gehöre zum Leitbild des Regionalplans nicht nur die Weiterentwicklung der "Siedlungsstruktur" und ein starker Wirtschaftsstandort, sondern eben auch der Einsatz für Klimaschutz, nachhaltige Energiepolitik und die Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen.

Eine "hohe Zahl" neuer Flächenwünsche der Kommunen bestätigt die VRRN-Verwaltung allerdings: Über 360 Anmeldungen seien während der ersten Offenlage der Planung vonseiten der Kommunen eingegangen.