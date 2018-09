Auch die Klasse 3b der Theodor-Heuss-Grundschule in Sandhausen hat an dem Umweltprojekt teilgenommen. Foto: zg

Heidelberg/Rhein-Neckar. (sha) Das Thema Klimaschutz und Energiesparen wird in den Schulen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis großgeschrieben, weiß Umweltpädagogin Anita Köhler von der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA). So sei das landesweite landesweite Projekt "Energie und Klimaschutz an Schulen" in Heidelberg und dem Landkreis sehr gut angenommen worden.

Im Schuljahr 2016/17 hätten insgesamt 168 Klassen und 3625 Schüler daran teilgenommen. Das kreative und vielseitige Projekt erfreue sich einer sehr guten Resonanz an den Schulen: lebensnahe, handlungsorientierte Partizipation und die Interessen von Schülern stünden im Mittelpunkt des Klimaschutzprojektes, sagt Köhler.

Hintergrund Die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA) Die KliBA wurde 1997 als erste regionale Energieagentur in Baden-Württemberg gegründet. > Die Agentur ist eine gemeinnützige GmbH: Dem Kreis der KliBA-Gesellschafter gehören insgesamt 28 stimmberechtigte Mitglieder an. Gesellschafter sind die Städte Eppelheim, Heidelberg, Hemsbach, Ladenburg, Leimen, [+] Lesen Sie mehr Die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA) Die KliBA wurde 1997 als erste regionale Energieagentur in Baden-Württemberg gegründet. > Die Agentur ist eine gemeinnützige GmbH: Dem Kreis der KliBA-Gesellschafter gehören insgesamt 28 stimmberechtigte Mitglieder an. Gesellschafter sind die Städte Eppelheim, Heidelberg, Hemsbach, Ladenburg, Leimen, Neckargemünd, Schriesheim, Schwetzingen, Sinsheim, Walldorf, Weinheim; die Gemeinden: Bammental, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Gaiberg, Heddesheim, Hirschberg, Ilvesheim, Laudenbach, Nußloch, Plankstadt, Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg, Sandhausen, St. Leon-Rot, Wilhelmsfeld sowie die Sparkasse Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis. > Der Rhein-Neckar-Kreis vertritt als Gesellschafter die Kommunen Altlußheim, Angelbachtal, Brühl, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Hockenheim, Ketsch, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbi- schofsheim, Neidenstein, Oftersheim, Reichartshausen, Reilingen, Schönau, Schönbrunn, Spechbach, Waibstadt, Wiesenbach, Wiesloch und Zuzenhausen. > Die KliBA wird bei ihrer Arbeit von einem fachkundigen Beirat unterstützt, dem Industrie- und Handelskammer, Handwerker, Architekten, Wirtschaftsjunioren, Hauseigentümer- und Mieterverbände, Wohnungsunternehmen, sowie Vertreter von Umweltschutzorganisationen, Bürgerinitiativen und den Stadtwerken und die Landesenergieagentur angehören. So können die Interessen, Bedürfnisse und Anregungen unterschiedlichster Akteure in ihrer Klimaschutzarbeit und Energieberatung berücksichtigen. > Geschäftsführer ist seit 1997 der promovierte Chemiker Klaus Keßler. Der ausgebildete Energieberater war über fünf Jahre unter anderem in den Umweltämtern von Heidelberg und Mainz tätig. RNZ

Worum geht es? Das Projekt verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz zu sensibilisieren und zu gewinnen. In Unterrichtseinheiten oder Projekttagen werden abwechslungsreich und alltagsnah Zusammenhänge zwischen dem Klimaschutz und dem täglichen Energieverbrauch näher gebracht. Gemeinsam mit den Schülern werden Ideen erarbeitet, wie sie ihren privaten und schulischen Alltag klimafreundlicher gestalten können. Das Projekt fördert das Klimaschutzbewusstsein von Kindern und Jugendlichen und regt auch Schulen zu konkreten Ideen für den Klimaschutz an.

Das Projekt nähert sich dem Thema Klimaschutz von vielen Seiten, heißt es in einer Mitteilung der KliBA. Durch Experimente, Messungen, Modelle und Ideensammlungen werden Themen wie beispielsweise "Energie- und Klimaschutz am Beispiel Strom", "Treibhauseffekt und Klimawandel" sowie "Erneuerbare Energien" aufgegriffen. Schüler diskutieren über Fragen wie "Warum hat unsere Erde Fieber und was hat das mit uns zu tun? "Wie kommt der Strom in die Steckdose? oder "Welche Vor- und Nachteile haben unter anderem fossile und erneuerbare Energieträger"? Sie erfahren, was die Begriffe "Klima", "CO2" und "Klimawandel" bedeuten und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, um ihn aufzuhalten. Dabei setzen sie sich mit den Klimafolgen und Klimagerechtigkeit auseinander. Die Ideen sollen weitergetragen werden, schreibt Köhler. Energie sparen an der Schule sei super. Es dann aber auch noch zu Hause zu tun, noch viel besser, sei die Devise.

Das Projekt richtet sich an Schüler sowie deren Lehrkräfte aller Schulformen (Grundschule, Werkrealschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Förderschule. ) in den Klassenstufen 3 bis 10. In einigen Grundschulen wurde eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Klassenstufen aufgebaut, so dass die Schüler sich mehrmals mit dem Thema, aufeinander aufbauend, beschäftigen können. In der Klassenstufe 3 wird mit dem Thema "Treibhauseffekt und Klimawandel" angefangen. In Klassenstufe 4 wird mit "Energie und Klimawandel" angeknüpft und teilweise mit dem Thema "Erneuerbare Energien" vertieft.

Gestartet im Jahr 2010 unter dem Namen "Stand by an Schulen" hat sich das Projekt unter dem Namen "Energie und Klimaschutz an Schulen" etabliert. Bislang haben rund 400 Klassen und rund 8250 Schüler daran teilgenommen.

Für das Schuljahr 2016/17 war die Nachfrage so groß, dass die Fördermittel des Landes Baden-Württemberg nicht ausreichten, berichtet Köhler. Daraufhin sei der Rhein-Neckar-Kreis eingesprungen und habe über der Hälfte von insgesamt 168 Klassen die Teilnahme am Projekt ermöglicht. Die Nachfrage für das Schuljahr 2017/18 übersteige bereits jetzt die Landesfördermittel, merkt die Umweltpädagogin an.

Die KliBA ist regionaler Partner und Veranstalter in den Schulen der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises und übernimmt die komplette Organisation und Durchführung der Unterrichtseinheiten und Projekttage. Geschäftsführer Klaus Keßler ist begeistert von der großen Nachfrage für das kommende Schuljahr und lot die die "tolle Zusammenarbeit mit dem Landkreis".

Info: Weitere Informationen zum Projektinhalt und -umfang sowie über Ablauf, Finanzierung und Anmeldung findet man unter www.kliba-heidelberg.de.