Von Volker Knab

Plankstadt. Zufrieden haben sich am Ende die Organisatoren von der Gemeindeverwaltung Plankstadt mit der Resonanz auf die Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises gezeigt. Die hatten sie mit dem Konzert der Mannheimer Band Amokoma verbunden. Beides fand regen Zuspruch.

Die Zelte der mobilen Impfteams für die "To-go-Impfaktion" waren vor dem Festgelände bei der Grillhütte in der Gänsweid aufgebaut. Die Impfungen begannen vor dem Konzert, dauerten aber über die ersten Takte von Amokoma hinaus. Zwei mobile Impfteams des Kreises waren dabei im Einsatz. Zum Auftakt am Nachmittag bewirteten die Plankstadter Landfrauen Impfwillige und zahlreiche andere Gäste mit Kaffee und Kuchen zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe.

"Jetzt sind es doch noch 41 Impfungen geworden", freute sich am Ende der Impfaktion Bernhard Müller von der Plankstadter Verwaltung. "Das ist doch wunderbar. Wir freuen uns über jede Impfung", sagte er. Als zusätzlichen Motivationsschub gab es vom Rathaus für die Impfwilligen einen Verzehr-Bon für den Konzertabend, sofern sie ihre Tickets im Vorverkauf erworben hatten. Eine Abendkasse gab es nicht. Doch auch so waren 270 Eintrittskarten über den Tisch gegangen, was die Gemeindeverwaltung ebenfalls zufrieden zur Kenntnis genommen hatte.

Auch der Geflüchtete Aziz Gitteh (daneben Bettina Hofmann und links Stefan Oldenburg) ließ sich vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises piksen. Foto: Lenhardt

"Wir haben heute Menschen erreicht, an die wir sonst selten herankommen", stellte Stefan Oldenburg vom mobilen Impfteam des Landkreises mit Blick auf die Bewohner von Flüchtlingsunterkünften, Impfzögerer oder Schüler fest. Oldenburg meinte damit zum Beispiel Impfwillige wie Azis Gitteh, der als Flüchtling in Deutschland lebt und gerade seinen Piks erhalten hatte. Er habe davon gelesen und sich entschlossen, sich bei dieser Gelegenheit impfen zu lassen. Er mache das für seine und die Gesundheit anderer. "Ist doch ganz normal", meinte er.

Bianca Nüssen aus Brühl, die ebenfalls gerade eine Impfung erhalten hatte, sah das ähnlich: "Ich stärke damit mich und die anderen Menschen", sagte sie. Die 15-jährige Alina Bellendir und ihr 18 Jahre alter Bruder Jan verließen da gerade den Ruhebereich neben den Impfzelten. "Ich habe damit kein Problem", meinte Jan. Beide hätten sich sowieso impfen lassen wollen und nutzten daher diese Gelegenheit. "Viele aus meiner Klasse sind es schon", sagte Alina. Ihre Mutter Katharina nannte als weiteren Grund für die Impfung, dass die kostenlosen Tests eingestellt werden sollen.

Die Stimmung der Fans in der Gänsweid war prächtig. Foto: Lenhardt

Etwas enttäuscht war Bernhard Müller allerdings schon, dass am Ende recht wenige Menschen die Kombination aus Impfung und Konzert genommen hatten. "Ich habe gedacht, das würden mehr", sagte er kurz vor Abschluss der Impfaktion im Gespräch mit der RNZ. Er tröstete sich mit einem Hinweis auf die vergleichsweise noch bessere Impfaktion beim Wochenmarkt. "Da haben wir um die 30 erreicht", sagte er.

Während die Zelte der Impfkampagne langsam abgebaut wurden, war auf dem Festivalgelände längst Stimmung. Die in der Region bekannte deutsch-amerikanische Band Amokoma machte ihrem guten Ruf alle Ehre. Zum Auftakt schlug sie mit einem kleinen Medley gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Sänger Miss Coco, Jerry Dean, Rapper Jay Ryze und Oliver Rosenberger konnten schon jetzt zeigen, was sie drauf haben.

Die große Stil- und Bandbreite der Band aus bekannten Soul- und Funk-Hits sowie groovigen Sounds mit Ausflügen in die House-Music kam gut an. Bereits die ersten Stücke sorgten dafür, dass es das Publikum nicht mehr an seinen Bierbänken hielt. Viele tanzten zwischen den Tischreihen und auf der Wiese des Festgeländes. Rund 60 Helfer – einige aus der Verwaltung, andere aus Plankstadter Vereinen – sorgten dafür, dass es den Konzertbesuchern auch kulinarisch an nichts fehlte.